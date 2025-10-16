Orman meyvesinde ihracat hamlesi

Türkiye, 226 bin 884 kilometrekareyi bulan orman alanı ve zengin ekosistem yapısıyla orman meyveleri üretiminde büyük bir avantaja sahip. Bu doğal kaynak, girişimcilere yaban meyveleri, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi ürünlerde yüksek katma değerli üretim fırsatları sunuyor. Dünya genelinde "fruit & berry" pazarı büyümeye devam ederken, Türkiye'nin üretim, tüketim ve ihracat kapasitesi de aynı yönde artıyor.

SAĞLIKLI GIDA TRENDİYLE YÜKSELİŞ

Böğürtlen, ahududu ve yabani orman meyveleri; antioksidan, flavonoid ve antosiyanin açısından zengin içerikleriyle sağlıklı yaşam trendlerinde öne çıkıyor. Tüketicilerin "doğal, katkısız, ormandan gelen" ürünlere yönelmesi, bu ürünleri "superfood" kategorisine taşıyor. Bu eğilim hem iç piyasada tüketimi artırıyor hem de ihracatta yeni fırsatlar yaratıyor.

İHRACATTA GÜÇLENEN FIRSATLAR

Türkiye'nin meyve ihracatında da dikkat çekici artışlar yaşandı. 2024'te çekirdekli meyvelerde 563 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, 153 ülke arasında 5. sırada yer aldı. Kurutulmuş meyve kategorisinde 15.9 milyon dolarlık ihracat yapılırken, tropikal meyvelerde yüzde 12'lik büyüme kaydedildi. Uzmanlara göre bu tablo, orman meyvelerinde katma değerli ürünlere yönelen girişimciler için önemli bir dış pazar fırsatına işaret ediyor.

DOĞADAN EKONOMİYE YENİ HİKÂYE

Orman meyveleri, hem yerel üreticiye yeni gelir kaynağı yaratacak hem de ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Uzmanlar, bu alana yapılacak yatırımların "sağlıklı gıda" trendiyle birleştiğinde Türkiye'ye yeni bir büyüme hikâyesi kazandıracağını vurguluyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YOL HARİTASI

Değer zincirini uzatın: Kurutma, toz, ekstrakt veya konsantre ürünlere yönelin. Organik sertifikasyon alın: "Doğal orman meyvesi" etiketiyle yurt dışında fiyat avantajı sağlayın. Doğru pazarı hedefleyin: AB, Kuzey Amerika ve Asya'da fonksiyonel gıdalara talep artıyor. Kooperatifleşin: Küçük üreticiler işbirliğiyle ölçek avantajı elde edebilir. Sürdürülebilirliği koruyun: Orman ekosistemini bozmadan toplama yöntemleri geliştirin.





DÜNYA ORMANCILARI İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Orman yangınları artık yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünyanın meselesi. İklim krizinin etkileri her yıl daha yıkıcı hale gelirken, ormanların korunması küresel ölçekte bir zorunluluk haline geldi. Bu kapsamda, bu yıl çok önemli bir etkinlik Türkiye'de gerçekleşiyor ve dünya ormancılığı İstanbul'da buluşuyor. 20-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), orman yangınlarıyla mücadelede yenilikçi teknolojilerin, bilimsel yaklaşımların ve uluslararası iş birliğinin ele alınacağı küresel bir platform olacak. Buluşmada 75 ülkeden temsilciler ve 30 uluslararası kuruluş yer alacak; 336 uzman, bilim insanı ve devlet yetkilisi bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, etkinliğin önemine dair şunları vurguladı: "Artık orman yangınları sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın ortak meselesi."





GÜBRE ÇEŞİTLERİNİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, iklim değişikliğinin gelecekte daha etkili olacağını belirterek, "Buna yönelik de gübre çeşitlerinin artırılması lazım" dedi. Ülkede son dönemde kuraklık, aşırı yağışlar, don gibi doğa olaylarının yaşandığını hatırlatan Onkun, "Su olmayınca üretimde hem kaliteyle ilgili hem de rekolteyle ilgili maalesef düşüşler yaşanıyor. İklim değişikliği, kuraklığın olması veya mevsimlerin ileriye kayması da çiftçilerimizin alışkanlıklarını etkiliyor. Kuraklık, mevsimin kayması, çiftçilerimizin bazı gübrelerin kullanımını ötelemesi ya da bitkinin ihtiyacı olan gübreyi biraz daha az kullanması gibi çiftçilerimizin alışkanlıklarını da etkiliyor" diye konuştu. Onkun, şirketin asıl amacının Türk çiftçisine kaliteli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir gübreleri temin edebilmek olduğunu ifade ederek, "Üretim tesislerinde NPK diye adlandırdığımız ürünlerin üretimi yapılabiliyor. Bunun haricinde GÜBRETAŞ, zorunlu olarak ona yönelik bir prosesinin olmamasından dolayı üretemediği birçok gübreyi de yine yurt içinden ve yurt dışından da tedarik edebiliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ortaklarının ve çiftçilerin ihtiyacı olan gübreleri tedarik eden bir şirketiz" dedi.