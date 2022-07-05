Orman teşkilatının özel timi ORKUT komando hassasiyetiyle çalışacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden edinilwn bilgiye göre, son yıllarda etkilerini daha çok hissettiren iklim değişikliği, bir yandan aşırı yağış ve sel afetlerine neden olurken diğer yandan kuraklığa ve büyük orman yangınlarına sebebiyet veriyor.

OGM de yangınlara daha etkili müdahale için personelinin yanında mücadeleye destek olabilecek çeşitli kesimlere her yıl teorik ve pratik eğitimler veriyor. Bu kapsamda 21 bin OGM personeline her yıl yangın sezonu öncesinde işbaşı eğitimleri, 4 bin 110 işletme şefi ve mühendise orman yangınlarıyla mücadele eğitimi, 150 yangın işçisine üst düzey yangın eğitimi ve 20 bin askeri personele temel yangın eğitimi veriliyor.

2019'da başlatılan "Gönüllülük Projesi"ne katılım her geçen gün artıyor. Geçen yıl sonu 25 bin olan gönüllü sayısı, bu yıl için belirlenen 100 bin hedefini aşarak 104 bine ulaştı. Proje kapsamında gönüllü vatandaşlara Türkiye genelindeki 30 bölge müdürlüğünde kurumun orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında yürüttüğü temel strateji olan önleme, söndürme ve rehabilite aşamalarını içeren çeşitli eğitimler veriliyor.

Gönüllülük projesiyle vatandaşlar hem yangınlar konusunda bilinçlendiriliyor hem de orman yangınlarıyla mücadelede teşkilata destek olmaları sağlanıyor.

"ORKUT DİĞER ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE DE GÖREV ALACAK"

Bu yıl ilk defa Türkiye genelindeki 30 bölgede 36 timden oluşan ORKUT kuruldu. Özel eğitimlerden geçen ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacak.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ORKUT'un orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personel arasından sağlığı ve fiziki şartları müsait gençlerden oluşturulan özel bir tim olduğunu söyledi.

Timin üstleneceği görevlere ilişkin bilgi veren Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu timimiz askeriyedeki komando birliklerine benzetilebilir. ORKUT, zorlu arazi şartlarında, meşakkatli ortamlarda, gerek yangına müdahale gerekse kurtarma operasyonlarını gerçekleştirebilecek eğitim ve beceriye sahip. Bu ekiplerimiz tüm orman bölge müdürlüklerinde çalışmalarına başladılar ve eğitimlerini de buralarda sürdürüyor. Ekipte şu an 462 personelimiz görev alıyor. Ekibimiz yangınla mücadelenin yanında kurumumuza ait tüm ormancılık faaliyetlerinde de görevler üstleniyor."