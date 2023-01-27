Orta gelirliye büyük konut desteği

TBMM Genel Kurulu, orta gelirli vatandaşın konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Kampanyası'nın finansman altyapısını oluşturan yasayı kabul etti. Kampanya kapsamında 100 bin konut satılması ve devletin toplamda 18.2 milyar lira destek vermesi bekleniyor.Hazine, kampanya kapsamında ev alanlara hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar destek sağlayacak. Yüzde 30'luk oranı yüzde 30 ila 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak. Katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak. Alınan kredinin vadesinden önce kapatılmak istenmesi halinde diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı/kâr payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle mümkün olacak.Kampanyaya alınan konutlar ilgili bankanın talebi ile 5 yıl boyunca devir, temlik ve satış vaadine konu edilemeyecek. Konut finansmanları 31 Aralık 2023'e kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak. Kampanyadan sonra fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 kat artan ceza uygulanacak.İlk aşamada 2 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için yüzde 0.79, 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için yüzde 0.99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor. Bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılacağı ve bu konutlardan 50 bini için Hazine katkısı sağlanacağı tahmin ediliyor.İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2.75 milyar lira olması bekleniyor. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek. Hazine, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 2025 yılına 6 milyar 890 milyon lira; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira katkı sağlayacak.