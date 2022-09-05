Orta vadeli program açıklandı! 3 yılda 2.7 milyon kişiye iş





305 MİLYAR DOLAR İHRACAT

OVP'de ihracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü. Bu yıl 47 milyar dolarak öngörülen cari açığın, 2025'te 10 milyar dolara inmesi, açığın milli gelire oranın da yüzde 0.9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.