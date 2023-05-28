Ortadoğu Türkiye ile Çin’e bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Sivas hattını Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzatacaklarını belirterek, "İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız" dedi. Oluşturulacak güzergâh ile Avrupa'dan Çin'e kadar Türkiye üzerinden geçilebilecek. Türkiye'yi ulaşımda da "hub" yapacak Demir İpek Yolu projesi, ekonomiye ciddi katkı sunacak. Proje kardeş ülke Azerbaycan ile omuz omuza gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı Azerbaycan milli gününde konuyla ilgili, "Her gün farklı mecralarda milletimize anlattığımız bir gerçek var; İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silen bir mantaliteye birinci turda milletimiz geçit vermedi. Boraltan Köprü'sünde acılara sebep olan zihniyetin devamına milletimiz 'dur' dedi" ifadelerini kullandı.Proje tamamlandığında faaliyete geçtiği 2017 yılından sonra 2 yıl içinde 275 bin ton yükün taşındığı Bakü- Tiflis-Kars demiryolu hattının kullanımında rekor artış olacak.Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sunan Demir İpek Yolu'nun yeni hatlarla geliştirilmesiyle Türkiye'den yurt dışına gönderilen inşaat malzemesi, demir cevheri, soda külü, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, yaş sebze ve meyve miktarı artacak.Son 20 yılda Doğu ile Batı arasında ulaştırma alanında bağlantının geliştirilmesi çerçevesinde, 2013'te Marmaray, 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüp Geçidi, 2017'de Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, 2018'de İstanbul Havalimanı, 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü projeleri hayata geçirildi.Öte yandan Türkiye'nin lojistik sektöründe uluslararası bilinirliğinin artması amacıyla, Karadeniz civarındaki ülkeler ile Ortadoğu ülkeleri arasında bağlantı güzergâhları oluşturacak, bu güzergâhlar ulaştırma koridoru kapsamında belirlenecek. Türkiye Avrupa, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Ro-Ro hatlarında alternatif hatlar geliştirecek ve yeni Ro-Ro hat işletmecilerinin pazara girişleri teşvik edilecek. Uygun koridorlarda uluslararası ve yurtiçi Ro-La yatırımlarını artırılarak teşvikler uygulanacak.