Ortalama tüketimde fatura 206 TL’yi aşmaz

Elektrikte yılbaşı itibarıyla geçilen kademeli tarifede, abonelerin elektrik tüketimleri, limit altı ve üstü olarak iki kategoride hesaplanıyor. Aylık ortalama tüketim olarak belirlenen limit değer olan 150 kilovatsaatlik (kWh) tüketimde fatura bedeli 206 lirayı geçmiyor. Ancak aylık toplamda 150 kilovatsaati aşan abonelerin ortalamayı aştığı kısım ikinci kademeye geçiyor. Abonelerin ikinci kademeye geçmemesi için gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmaları gerekiyor. Elektrikte kademeli tarifeye geçişle birlikte, vatandaşlar elektrik faturalarındaki hesaplama detayları ile kademeli faturanın uygulama yöntemini merak etmeye başladı. Kademeli tarifede merak edilen detaylar şöyle: 1 Ocak 2022 itibarıyla, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 5 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyor. Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Aylık elektrik tüketimleri günlük 5 kWh'den hesaplanarak aylık 150 kWh'yi geçmeyen abonelerin fatura üst limitleri ise 206 liraya denk geliyor. Bu miktardan daha az tüketenler daha düşük faturalar ödeyeceği gibi, günlük 5kWh'yi aşan faturalar ise ikinci kademeye geçerek, sadece ortalamayı aşan kısım için yüksek tarife uygulanıyor.Ay içinde hangi kademeden ne kadar elektrik kullanıldığı, elektrik faturalarındaki fatura detayı bölümlerinde yer alıyor. Elektrik şirketleri, hangi kademeye ne kadar birim fiyat uyguladıklarını da faturada belirtmek zorunda. Faturalarda, günlük kullanıma ve 5kWh'lik sınırın aşılıp aşılmadığı bilgisine de ulaşılabiliyor. Elektrik faturaları, 25 ila 35 günlük periyotlarla okunuyor. Vergiler de kullanılan elektrik tutarının üzerine otomatik olarak ekleniyor, kademeye göre değişmiyor.Elektrikfaturasındaki tüketim hangi dönemi kapsıyorsa, o dönemin birim fiyatlarına göre faturalandırılıyor. Türkiye genelinde gönderilen ocak ayı elektrik faturalarında hem kademeli, hem kademesiz sisteme ait dönemler bulunuyor. Şubat faturalarında ücretlendirme ile ilgili bilgiler netleşecek.Kademeli tarifeye dahil olmak istemeyenler, çok zamanlı abone grubuna geçerek kademeli tarifeden çıkabiliyor. Çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı fiyatlar bulunuyor. Sistem 22.00'dan sabaha kadarki harcamalarda önemli avantaj sağlıyor.Her gün10 saat açık kalan TV ayda 27 kWh, 7 gün 24 saat çalışan buzdolabı ayda 30 kWh, haftada 3 gün çalışan çamaşır makinesi ayda 19 kWh, haftada 2 gün çalıştırılan bulaşık makinesi 10 kWh, her gün 1'er saat yakılan 6 normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü 19 kWh elektrik kullanıyor. Diğer ihtiyaçlar eklendiğinde 150 kWh ortalamaya ulaşılıyor.Televizyon: Haftanın her günü 10 saat çalışırsa ayda 27 kWhBuzdolabı: 7 gün 24 saat çalışırsa ayda 30 kWhÇamaşır makinesi: Haftada 3 gün çalışırsa ayda 19 kWhBulaşık makinesi: Haftada 2 gün çalışırsa ayda 10 kWhAmpul: Her gün 1'er saat yakılan 6 normal ampul ayda 10 kWhÜtü: Haftada 2 gün 1'er saat çalışırsa ayda 19 kWh