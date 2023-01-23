Ortalamanın üstünde büyürüz

Türkiye'nin 100 yılda çok sıkıntılı dönemlerden geçtiğini fakat hiçbir zaman pes etmediğini belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "100. yılımıza girdiğimiz bu yıl Türkiye'nin yine dönüm yıllarından biri olacak. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte daha da ileriye götürebilmek ve gelecek kuşaklara çok güzel bir miras bırakabilmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor, biz her zaman bu ülke için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım" değerlendirmesinde bulundu.Global ülke ekonomilerinin bile etkilendiği resesyon dönemlerinin zorluğuna dikkat çeken Suerdem, "Özellik le hem durgunluk hem de yüksek enflasyon varsa böyle dönemlerde süreci yönetmek daha da zorlaşır, ayrı bir ustalık ister ama her şeye rağmen ben 2023 yılında Türkiye ekonomisinin çok daha iyi performans göstereceğine inanıyorum. Yeni ekonomi programıyla enflasyon düşüşe geçecektir. 2023 yılında Türkiye ekonomisi dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır" diye konuştu.Dünya ekonomisindeki zor döneme rağmen, yatırımlarını geri çekmediklerine değinen Suerdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle yurtdışı olunca hem kendi yatırımlarımızın önemi hem de franchise anlamında çok ciddi yapılanmamız ve hedeflerimiz var. Bu hedef doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Mağaza yatırımlarında fırsatları değerlendiriyoruz, resesyona girecek beklentisiyle, işlerinin düşüş gösterdiği veya farklı stratejileri doğrultusunda boşalttıkları mağaza yerlerini, markamızın gücümüzle ciro yapabileceğimize inanıyorsak bunları fırsat olarak görüp yatırım yapabiliyoruz."Gelecek vizyonlarında mağazacılık ve e-ticaretle ilgili ciddi yatırımlar bulunduğunu kaydeden Suerdem, "Metaverse dünyasına girdik, dijitalleşmeyle ilgili yatırımlar yaptık, farklı alanlardaki teknoloji yatırımlarımızla ilgili bilgi teknolojilerinde uzmanlaşmış bilgi sahibi arkadaşlarımızı istihdam etmeye başladık. Günümüz dünyasında markaların kendini geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yapmadan sadece modanın güncel trendleriyle ayakta kalabilmesi oldukça zor. Son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm de aslında bunun önemli bir kanıtı. Kiğılı olarak dört aktif teknoloji yatırımımız bulunuyor. Stratejik planlama ve doğru yer-doğru zaman mottosuyla moda endüstrisinde hem yatırımcı hem de oyun kurucu pozisyonlarımızı almaya devam edeceğiz" dedi.