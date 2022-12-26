OSS Başkanı Ziya Özalp otomotiv satış sonrası pazarını değerlendirdi

"2023'TE DE 2022'YE BENZER PARALEL BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Özalp, 2023'e girerken, otomotiv endüstrisinin her ne kadar araçlardaki yapısal değişimi daha fazla konuşsa da içten yanmalı motorlu ve hibrid araçların adetsel ve yüzdesel oranda çok fazla ön planda olduğunu dile getirdi.

Otomobildeki bu değişimi 2030 yılına kadar yakinen takip edeceklerini ifade eden Özalp, "2023'ün, otomotiv satış sonrası pazarı için yine büyümeye yönelik çalışmaların yapılacağı, sektör oyuncularının enflasyonist bir büyümenin yanı sıra adetsel olarak da büyümeyi de hedeflendiği bir yıl olacağını düşünmekteyiz. 2023'te de 2022'ye benzer paralel bir büyüme bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.