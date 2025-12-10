Otellerde kimlik fotokopisine son

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin kaydedilmesi hakkında ilke kararını yayımladı. Buna göre, kimlik fotokopisi uygulaması sona erdi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, KVKK yeni bir ilke karar aldı ve otel, motel, han, pansiyon, bekar odası, günübirlik kiralık daireler, resmi konaklama yerleri gibi turizm ve otelcilik alanında hizmet veren yerlerde, veri sorumluları tarafından konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak. Karar gereğince, konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. Kimlik Belgesi fotokopilerini kayıt altına alan veri sorumluları, bu nitelikteki belgeleri imha edecek. Türkiye'de otellerde konaklamak isteyenlerden kayıt işlemleri için ilk olarak T.C. Kimlik Belgesi isteniyor, fotokopisi saklanıyordu. Otel müşterileri de, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmek üzere kamunun sistemine işleniyordu.