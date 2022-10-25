Otokar, SAHA Expo’ya 4 aracıyla katıldı

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kara sistemlerinde 35 yıllık tecrübeye sahip Otokar'ın askeri araçları Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra dünyada NATO ülkeleri dahil 35'ten fazla dost ve müttefik ülkelerdeki 55'i aşkın farklı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bu yıl 25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek fuarda Otokar, dünyaca ünlü araçları TULPAR, ARMA 8x8, COBRA II ve AKREP II'yi sergileyecek.

Ziyaretçiler, 30 milimetre Mızrak kule ile sergilenen TULPAR ve ARMA 8x8'i, duyurulduğu ilk günden itibaren sektörde büyük ilgi gören AKREP II'nin 90 milimetre kule ile sergilenen dizel modelini, COBRA II'nin ise zırhlı ambulansını yakından inceleme fırsatı bulacak.