Otomotiv satışlarında Kasım rekoru! İşte en en çok satılan otomobiller

Türkiye'de otomobil satışları tarihi yükselişini sürdürüyor. Ekim ayında rekor seviyeye yükselen altın fiyatlarında yaşanan durgunluğun ardından otomobil satışları Kasım ayında rekora imza atıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 132 bin 984 adetlik satışla 1.2 milyonluk satışa ulaşarak Kasım ayı rekorunu kırdı.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA KASIM REKORU
Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 artarak 28 bin 189 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,6 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,9 artış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 39,4 arttı.
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10,96 oranında artarak 938.177 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 artarak 238 bin 603 adet oldu.
EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER BELLİ OLDU
Kasım ayında otomobil satışlarında lider olan Renault oldu. Fransız üretici 14.411 adetlik satışa imza attı. Renault'u 9.437 adetle Volkswagen ve 6.724 adetle Toyota takip etti.
Hyundai, 6.145 adetle dördüncü, Skoda 6.056 satışla beşinci oldu.
ÇİN OTOMOTİV DEVİ SATIŞLARINI YÜZDE 877 ARTIRDI
Çinli otomotiv devi BYD, Kasım ayında 5.395 adetle listede 7. sırada yer alsa da geçen yılın aynı ayına göre satışlarını yüzde 877,36 artırarak rekora imza attı.
TOGG 2025 SATIŞLARINI YÜZDE 133 YÜKSELTTİ
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG Kasım ayında 4.194 satışa imza attı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre satışları yüzde 3,77 düşen TOGG, 2025 yılında ise 31.715 satışla yüzde 133,68'lik bir artış kaydetti.
İşte otomobil satışlarında Kasım ayı verileri:
Renault – 14.411 (2024: 11.471) – %25,63
Volkswagen – 9.437 (6.699) – %40,87
Toyota – 6.724 (5.071) – %32,60
Hyundai – 6.145 (5.373) – %14,37
Skoda – 6.056 (3.151) – %92,19
Peugeot – 5.694 (4.252) – %33,91
BYD – 5.395 (552) – %877,36
Citroën – 4.996 (4.256) – %17,37
Opel – 4.445 (4.890) – -%9,10
Nissan – 4.140 (3.388) – %22,19
Togg – 4.235 (4.401) – -%3,77
Fiat – 4.194 (8.581) – -%51,12
Mercedes – 2.964 (3.180) – -%6,79
BMW – 2.604 (2.129) – %22,31
Tesla – 2.594 (2.588) – %0,23
Dacia – 2.439 (2.358) – %3,43
Chery – 2.050 (4.182) – -%50,97
Audi – 1.985 (2.138) – -%7,17
Kia – 1.925 (1.562) – %23,27
Ford – 1.900 (3.460) – -%45,09
OCAK-KASIM 2025 satış verileri
Renault – 109.829 (99.284) – %10,62
Volkswagen – 74.547 (62.134) – %18,67
Toyota – 67.824 (37.406) – %79,87
Fiat – 63.839 (114.896) – -%44,42
Hyundai – 58.829 (51.706) – %13,78
Peugeot – 51.866 (52.286) – -%0,80
Opel – 50.186 (41.703) – %20,34
BYD – 40.607 (4.906) – %7285,87
Citroën – 40.290 (39.246) – %2,66
Skoda – 39.299 (29.563) – %32,92
Togg – 34.752 (14.837) – %133,96
Tesla – 29.550 (11.468) – %157,72
Mercedes – 26.957 (24.317) – %10,82
BMW – 22.430 (20.255) – %10,73
Chery – 22.164 (35.191) – -%37,02
Nissan – 21.589 (18.036) – %19,70
Kia – 21.574 (17.772) – %21,43
Ford – 20.660 (31.821) – -%35,07
Dacia – 20.581 (17.302) – %18,93
Audi – 21.256 (19.439) – %9,36