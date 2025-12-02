Otomotiv satışlarında Kasım rekoru! İşte en en çok satılan otomobiller

OTOMOBİL SATIŞLARINDA KASIM REKORU

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 artarak 28 bin 189 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,9 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 39,4 arttı.

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10,96 oranında artarak 938.177 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 artarak 238 bin 603 adet oldu.