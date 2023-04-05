TİM Başkanı Gültepe: Otomotiv sektörü rekabette bir adım daha önde olacak

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) katkılarıyla hazırlandı.

Plan, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan, OSD Başkanı Cengiz Eroldu ve OİB Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Kemal Yazıcı'nın katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklandı.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Gültepe, sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, bu anlamdan şirketlerin, sektörlerin ve birliklerin çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Yeşil Mutabakat'a uyum konusundaki adımlarını giderek hızlandırdığını ifade eden Gültepe, "AB, açıkladıkları Yeşil Sanayi Planı ile sanayide yeşil dönüşümün liderliğini üstlenmeye hazırlanıyor. Sıfır karbon hedefi ve sanayide yeşil dönüşümle birlikte yakın gelecekte ekonomik düzen yeniden şekillenecek. Enerji sistemleri dönüştürülecek. Çığır açan yeşil teknolojiler devreye girecek. Bu teknolojilere sahip olanlar rekabette bir adım daha önde olacak" diye konuştu.

AB'nin Türkiye için alternatifi olmayan büyük bir pazar konumunda olduğunu vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

"Üyesi olmasak da ortaya koydukları hedeflere, dönüşüme seyirci kalma şansımız yok. Küresel rekabette gücümüzü koruyabilmemiz, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasında çıkarabilmemiz için yeşil dönüşüm çok kritik bir önem taşıyor. TİM olarak bu konuda sektörlerimize liderlik ve rehberlik yapıyoruz. Haziran 2021'de Sürdürülebilirlik Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Ardından tekstil, tarım, hayvancılık, hazır giyim ve geçen ay da makine sektörleri eylem planlarını açıkladılar."

Gültepe, otomotiv sektörü için Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın açıklanmasının büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Togg T10X için bir haftada 100 bin ön sipariş verilmesinin Türk mühendislerine, yerli üretime ve otomotiv sektörüne güvenin bir işareti olduğunu söyledi. Gültepe, Togg'un Türkiye'nin yüksek teknoloji kapasitesini ve yeşillik üretim gücünü göstermesi açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.

Otomotiv sektörünün Türkiye'nin ihracatındaki önemine değinen Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün mart ayı ihracat rakamlarını Ankara'da açıkladık. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin olumsuz yansımalarını geçen ay ihracat rakamlarımızda görmüştük. Ancak ihracat ailemizin dayanışma ruhu ile hızlı bir toparlanma sürecine başladık. Bu büyük felaketin hemen ardından mart ayında 23,6 milyar dolar ile şu ana kadarki tarih içerisinde en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Son 12 ayda ise 255,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Biz her yıla başlarken en az yüzde 10 büyüme hedefiyle yola çıkıyoruz. Yaşamış olduğumuz tüm olumsuzluklara rağmen gelecek aylarda ihracatımızdaki artış trendinin süreceğini tahmin ediyoruz."

"OSEP, BİNLERCE İHRACATÇIYA REHBER OLACAK"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de 550 bin kişilik istihdam gücü ve yüzde 15 oranındaki pay ile ihracatın lider sektörü olan otomotivin mart ayındaki rekorla önemli bir motivasyon kazandığını söyledi.

Çelik, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı şerefine 34 milyar dolarlık ihracatla tarihimizdeki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Deprem felaketi başta olmak üzere küresel çapta yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Martta ihracatımız 3,3 milyar dolar ile aylık bazda tarihinin en yüksek ihracatına ulaştı. Yılın ilk 3 ayındaki ihracatımız da yüzde 15 artışla 8,5 milyar dolar oldu. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin daha da azalması ile yine tarihi bir rekora imza atarak 34 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, OSEP'in; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin ihracatçıya rehberlik edeceğini, endüstriye yol göstereceğini ve gelecek hedeflerine katkı sunacak bir belge niteliği taşıdığını kaydetti.

Altı başlık olarak belirlenen hedeflerin 5 yılda tamamlanacağını öngördüklerini aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"OSEP, 6 başlık halindeki hedeflerden oluşuyor: Bunlar; farkındalık, mevcut durum tespiti, yeşil dönüşüm için finansa erişim ve iş birlikleri, çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonomiye geçiş, çevreci araçlar için yeni teknolojilere geçiş ve sosyal sürdürülebilirlik. Tüm başlıklarda hedeflerimizin tamamlanmasının 5 yıl süreceğini öngörüyoruz. Devletimiz, sektör paydaşlarımız ve ihracatçı firmalarımızın oluşturacağı sinerji ile yeşil dönüşümün başarıyla gerçekleştirileceğine, Türkiye'nin orta vadede karbon nötr araçlar için önemli bir üretim merkezi ve cazip bir pazar konumuna geleceğine inanıyoruz."

Türkiye otomotiv endüstrisinin yaklaşık yüzde 77 payı ile en büyük pazarı olan Avrupa ülkelerinin sürdürülebilir gelecek sağlayan bir mobilite çerçevesi geliştirmeye öncülük ettiğine dikkati çeken Çelik, "AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sürdürülebilirlik konusundaki sınırlarını belirledi. Türkiye otomotiv sektörünün ise rekabette ayakta kalabilmek için bu dönüşümün güçlü bir parçası olması gerekiyor. En büyük pazarımız olan Avrupa'yı kaybetmemek ve rekabet gücümüzü korumak için yeni teknolojilere ve elektrikli araçlara yatırım yapmalıyız." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DAKİ TESİSLER İLE YARIŞIR DURUMDAYIZ"

OSD Başkanı Cengiz Eroldu ise global otomotiv sektörünün dönüşüm içinde olduğunu belirterek, otomotiv sanayinin başarılı konumunu korumak, rekabetçiliğini güçlendirmek için bu dönüşüme ayak uydurmanın önemli olduğunu vurguladı.

Sektörün en iyi teknolojilerin uygulanması ve çevresel performans açısından Avrupa'daki tesisler ile yarışır durumda olduğunu ifade eden Eroldu, "Son 4 yılda ortalama araç başına kapsam 1 ve kapsam 2 sera gazında yüzde 27,5 düşüş sağlandı. OSD üyesi tesislerde atıkların geri kazanım oranı yüzde 99'a ulaştı. Sürekli iyileşme prensibi ile yeni yatırımlara devam ediyoruz." dedi.

TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan, "Plan, tüm paydaşlarla otomotiv sektörünün; varlığını koruması, rekabetçiliğini geliştirmesi, aynı zamanda büyümesi ve ülkemize katkı sağlaması için hazırlandı. Plan dahilinde sektörümüzün disiplin ve çalışma anlayışı açısından durum tespiti, hareket planı ve performans göstergeleri hazır. Bizlere bu planı uygulamak ve takip etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Sektörün gelişimi ve sürdürülebilirliği için bu planı harekete geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda OİB Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Kemal Yazıcı da Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın detaylarını anlattı.