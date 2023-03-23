ÖTV’siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı otomobil bayilerinin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç almak isteyen engellilere, taşıtları yüksek fiyattan sattığını öne sürdü.

Şahin, Sivas'ta yaşayan bir engellinin bu konudaki mağduriyetini gidermeye çalışırken, otomobil bayisinde çalışan işçiye ulaştıklarını ve işçinin hesabına yatırılan paranın ardından işten çıkarıldığını öğrendiklerini belirtti.

Engelli vatandaşın ÖTV'siz araç almak için bir bayiye gittiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Engelliye diyorlar ki 'araç yok'. O da biliyor araç olduğunu, alınıyor, satılıyor. Diyorlar ki 'Şu fiyatı kabul ederseniz verelim'. Örneğin 450 bin liraya vermeleri gereken aracı 600-650 bin liraya veriyorlar. Engelli de araç bulamadığı için kabul ediyor. 650 bin lirayı götürdüğünde firma diyor ki '450 bin lirayı bizim hesabımıza yatıracaksın'. Geri kalanın da bir çalışanın hesabına yatırılmasını istiyor, çünkü yaptığı iş usulsüz bir iş. Bunu gizlemek için fazlalık parayı çalışanının hesabına yatırtıyor, çalışan parayı çekip patronuna veriyor. Burada iki mağduriyet oluşuyor, hem engelliler hem de bayilerde çalışanlar. Çalışan kişi zimmetine para geçirmiş gibi oluyor."

Kendilerine ulaşan vatandaşa, yatırdığı fazla ücreti geri alabileceğini ilettiklerini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaş parayı elden yatırmamış, banka havalesi yapmış. Firmadan parayı isteyince de firma, hesabına para yatırılan işçiyi işten çıkarmış, tazminatsız bir şekilde, 46 kodunu vererek. Konya, Ankara ve Kayseri'den de benzer şikayetler gelmeye başladı. Çalışanlardan da şikayet geliyor, 'bizim adımıza para yatırılıyor' diye. Bunların korunması adına, engellilerin ÖTV indiriminden tam olarak faydalanması adına bayilerin denetlenmesi gerekiyor. Kendi hesabına para yatırılan çalışan varsa bize ulaşsın. Biz hukuki olarak onların yanındayız. Bakanlığın denetimle bunları kontrol altına alması gerekir. O çalışanlara güvence vermesi gerekir. Engellilerin de bayilere ekstra parayı elden vermemelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle bankadan yapsınlar. Fazla verdikleri parayı geri alırlar ama resmi olarak bunu ispatlamaları kaydıyla."

Şahin, bayi çalışanlarının da hesaplarına yatırılan parayı bankadan çektikten sonra makbuz almaları ya da iş yeri sahiplerine banka havalesiyle yollamaları gerektiğini dile getirdi.

"SİVAS'TA İŞTEN ÇIKARILAN KİŞİ TAZMİNATINI ALMAK İÇİN DAVA AÇMIŞ"

Sivas'ta işten çıkarılan bayi çalışanının elinde hesabına yatırılan parayı iş yeri sahibine verdiğine dair 110 makbuz bulunduğunu belirten Şahin, şunları iddia etti:

"110 tane ÖTV indiriminden faydalanarak haksız kazanç sağlayan bayiden söz ediyoruz. Bu sadece bir şehirdeki bir bayinin yaptığı. Türkiye'deki pek çok bayide de bu yapılıyor. Şu an asıl mağduriyeti onlar yaşıyor. Bir tarafta engellilerin fazla para vermesi var, o para alınır eninde sonunda ama diğer tarafta çalışanlar zimmetine para geçirmekle suçlanmış olacak. Eğer bunu ispatlayamazlarsa ceza bile alabilirler."

Sivas'ta işten çıkarılan kişinin, tazminatını almak için dava açtığını vurgulayan Şahin, "Burada tazminat mağduriyeti yok aslında. O kişi suçlanıyor, 46 koduyla yüz kızartıcı bir suçla işte çıkarılmış. İş de bulamayacak. Ne uğruna, bayinin ÖTV'den kendisine kar etme hırsı uğruna. Devlet zarar ediyor burada, ÖTV almıyor ama bayi o ÖTV'nin yarısını kendi cebine aktarıyor. Bu konuda lütfen denetim yapılsın, insanlar mağdur edilmesin." diye konuştu.

ÖTV'siz araç konusundaki sıkıntıya kontenjanla çözüm bulunabileceğini dile getiren Şahin, her bayiye belirli bir ÖTV'siz araç kontenjanı verilmesi gerektiğini kaydetti.