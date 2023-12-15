OVP yatırım iştahını canlandıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışındaki yatırımcı toplantılarını Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya ile sürdürdü. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini ve dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğinin altını çizen Şimşek, "Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar" dedi. Şimşek. sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak." Bakan Şimşek'in ziyaretinde Türk-İspanyol şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasına ilişkin konular da ele alındı.Göreve geldiği günden bu yana dünyanın önde gelen ülkelerinde yatırımcılarla buluşan Şimşek, ABD, İngiltere, Fransa'da yatırımcılarla bir araya gelmiş, BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turuna çıkmıştı. Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın ilkini 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştireceği Yatırımcı Günleri'ne de katılacak. İkili, bu toplantıda da trilyon dolarlık fonları yöneten yatırımcılarla bir araya gelecek.YATIRIMCI algısındaki iyileşme Türkiye'ye fon girişini hızlandırırken, bu durum bankaların da yurtdışı borçlanmalarına yansıyor. Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1.75 milyar euroluk dış finansman imkânı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı. Açıklamada, sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, katkı sağlamaya devam edeceği kaydedildi.