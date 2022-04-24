OYDER’de bayrak değişimi

OTOMOTİV sektörünün çatı örgütlerinde bayrak değişimi devam ediyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) sonra Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nde de (OYDER) yönetim değişti. Başkan Turgay Mersin'in genel kurul öncesi istifasının ardından OYDER Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığa Dr. Altuğ Erciş seçildi. Erciş'in Başkan Vekilliklerini Zeynep Fidan Soysal ve Uğur Güven, yardımcılıklarını Kemal Tepret, Ali Barut, İsmail Ö. Bilal, Ömer Koyuncu, Uğur Yalçınkaya üstlendi.