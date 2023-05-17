Özdemir Bayraktar’ın adı Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık lisesinde yaşatılacak

"ÜLKEMİZDE ARANAN ELEMANLAR HALİNE GELECEKLER"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de mesleki ve teknik liselere önem verdiklerini belirterek, bu konuda bütün savunma sanayi şirketleriyle seferber olduklarını söyledi.

Sanayi şirketlerinin kendi alanlarıyla ilgili mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Demir, "Nitelikli insan gücü derken gerçekten mezun olduğu günden itibaren iş yapabilecek, piyasada aranan niteliklere sahip elemanlardan bahsediyoruz. Bu okullardaki öğrencilerimizin mezun oldukları gün çok önemli yetkinliklere sahip olmasını amaçlıyoruz. Uçak bakımı gibi konularda çok sayıda meslek lisesi var ama burası biraz daha özel. Bir de 'uzay' diye bir havalı kelime var. Bu okul da havada olacak, öğrencilerimiz de havada olacak. Gerçekten edindikleri kabiliyetler, tecrübeler ve yeteneklerle inşallah ülkemizde aranan elemanlar haline gelecekler. İdealimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da bu okuldan mezun olacak öğrencilerin hava taşıtları alanındaki projelere büyük destek olacağına inandıklarını söyledi.