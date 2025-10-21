Özel Sağlık Sigortası ömür boyu yenilenecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), yaptığı düzenlemeyle sigorta şirketlerinin 60 yaş altındaki herkes için ömrü boyunca yenileme garantili poliçe sunması zorunlu hale getirildi. SEDDK tarafından hazırlanan "Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel sağlık sigortası alanında kapsam, veri paylaşımı, bekleme süresi gibi temel unsurlara ilişkin düzenlemeler içeren yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

1 OCAK'A KADAR HAZIR OLUNMALI

Buna göre, özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte hastalık sigortaları bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı. Sigorta şirketi, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahip olacak. Şirket ayrıca sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular da sorabilecek. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, özel sağlık sigortalarında yapılan düzenlemeye ilişkin, "Vatandaşlarımızın yenileme dönemlerinde kendilerine sunulan bilgilendirme metinlerini dikkatle incelemesi önemli" dedi.

ŞEFFAFLIĞI ARTIRIYOR

Düzenlemenin poliçe yaşam döngüsünün her aşamasında şeffaflığı güçlendirdiğine dikkat çeken Gülen, "Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nin (ÖBYG) verilme koşulları, bekleme sürelerinin yalnızca ilk dönemde uygulanması ve şirketler arası geçişte SBGM üzerinden standart bilgi akışı sağlanması, hem sigortalıların haklarını koruyor hem de sektörde öngörülebilirliği artırıyor" ifadelerini kullandı. Gülen, "Ömür Boyu Yenileme Garantisi'nde 60 yaş altına, aynı planla en az 3 yıl sigortalılık ve hasar/prim oranının yüzde 80'in altında olması halinde garanti verilmesi zorunludur. ÖBYG kazananların listesi SBGM tarafından tutulacak" dedi. Bekleme sürelerinin yalnızca ilk poliçe döneminde uygulanabileceğini ve aynı planla yenilemelerde tekrarlanamayacağını belirten Gülen, şirket değişikliğinde kural olarak yeniden konulamayacağına dikkat çekti.