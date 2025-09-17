Özel sağlık ve tamamlayıcıda fark kapanıyor

Hayat dışı sigortacılıkta sağlık branşı, tamamlayıcı sağlık sigortasının (TSS) yarattığı ivmeyle büyümesini sürdürüyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre 2025'in ilk beş ayında sağlık branşında prim üretimi yıllık yüzde 70.6 artarken, reel büyüme de yüzde 26 oldu. Bu performans, motor ve yangın branşlarını da geride bıraktı. Sektörde lokomotifin kurumsal sağlık sigortaları olduğu vurgulanıyor. Kurumlar maliyetlerini yönetebilmek için tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarını birleştiren hibrit ürünlere yöneliyor. Bu yapı, maliyetleri yüzde 20-30 aşağı çekiyor.

FİYAT MAKASI DARALIYOR

TSS ile özel sağlık sigortası (ÖSS) arasındaki fiyat farkı son yıllarda azalıyor. İlk çıktığında özel sağlık sigortasının altıda birine denk gelen TSS primleri, bugün dörtte bir seviyesine geldi. Önümüzdeki iki yıl içinde bu farkın üçte bire kadar gerilemesi bekleniyor. Sigortalı sayılarında da artış devam ediyor. 2025'in ilk beş ayında TSS'de yüzde 13,4, ÖSS'de ise yüzde 2 artış kaydedildi. Yıl sonuna kadar 1,5 milyon yeni sigortalının sisteme girmesi öngörülüyor. Önümüzdeki beş yılda erişilebilecek potansiyelin ise 15 milyon kişiye çıkacağı hesaplanıyor.