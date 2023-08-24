Paçayı böyle kurtardılar! 14 yıl süren komplo: Adeta servet ödeyecekler

DÜNYACA ÜNLÜ 4 BÜYÜK BANKA PAÇAYI BÖYLE KURTARDI

Söz konusu bankaların risk, maliyet ve daha fazla dava açmanın getireceği rahatsızlıktan kaçınmak için davacılarla uzlaşmaya vardıkları değerlendiriliyor. Bu yıl UBS tarafından devralınan Credit Suisse, geçen yıl buna ilişkin bir davada 81 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bank of America'ya açılan dava ise halen devam ediyor.