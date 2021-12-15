Pandemi sonrası MIPIM’e dev çıkarma

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından MIPIM, pandemi sonrası ilk kez 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa
'nın Cannes
şehrinde ziyaretçilere kapılarını açacak. Fuarda Türkiye'nin tanıtımında önemli bir yer tutan 'İstanbul Çadırı' festival alanını tam karşısına alacak. Çadır organizasyonu, bu yıl Türkiye resmi temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği MIPIM 2022'de, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği
(GYODER) öncülüğünde kurulacak.
4T PRENSIBINİ ANLATACAĞIZ
MIPIM 2022'nin tanıtımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
ile sektör paydaşlarının katılımıyla dün yapıldı. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu
, GYODER İstanbul Çadırı'nın MIPIM 2022'de en görünür ve etkin alanlarından birinde yerini alacağını vurgulayarak, "Yeni dönemde GYODER'in MIPIM'deki ana amacı çevremizin gelişmesi sürecindeki vizyonumuzun temelini oluşturan tabiat, teknoloji, tasarım ve toplum odaklı hassasiyetlerimizi vurguladığımız 4T prensiplerimizdeki güçlü hikâyelerimizi anlatmak ve aynı zamanda kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlamak olacak" dedi. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş
ise dünyada dev projelere imza atan Türk gayrimenkul şirketlerinin pandemi döneminde birlik olarak, yakın coğrafyalarda söz sahibi olabileceğini dile getirdi.
VATANDAŞA MÜJDE
ÇEVRE
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2012'den bu yana, 1.7 milyon konutu dönüştürdük. Bugün yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için verdiğimiz ve yakın zamanda 200 bin liraya çıkardığımız faiz destekli, kentsel dönüşüm kredilerimizi ise yeniden artıracağız" dedi.