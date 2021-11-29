Pandeminin turizme maliyeti 2 trilyon $

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Turizm Örgütü
(BMDTÖ), Kovid-19'un 2021'de küresel turizmde 2 trilyon dolarlık gelir kaybı yaratacağı tahmininde bulundu. Örgütün yaptığı açıklamaya göre, pandemi öncesinde, 2019'da dünya genelinde 1.5 milyar uluslararası turist kaydedildi. 2021'de ise bu sayının yüzde 70-75 oranında düşük olacağının tahmin edildiği, 2020'de de benzer bir düşüşün yaşandığı açıklandı. Örgüt sektörün gelecek yılki durumuna dair bir tahminde bulunmazken orta vadeli görünümün umut verici olmadığını ifade etti. BMDTÖ'nün açıklamasında "dünya genelinde eşitsiz aşılama oranlarının" ve Delta
ya da Omicron
gibi yeni varyantların "zaten yavaş ve kırılgan olan toparlanmayı etkileyebileceği" kaydedildi. BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, birçok ülkede yeni virüs kısıtlamalarının ve kapanmaların "durumun ne kadar öngörülemez olduğunu" ortaya koyduğunu söyledi. Pololikaşvil, "Bu, turizm endüstrisinde tarihi bir kriz ama turizmin hızlı bir biçimde toparlanma gücü var. 2022'nin 2021'den çok daha iyi olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Pololikaşvili özellikle Asya
ve Pasifik
ülkelerinde turist sayısının yüzde 95 oranında düştüğünü söyledi.