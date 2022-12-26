Para Dergisi’nden 100’üncü yıla özel Almanak

Cumhuriyetin 100'üncü yılı 2023'e yepyeni umutlarla girerken Türkiye'nin haftalık tek ekonomi dergisi PARA, geleneği bozmayarak çok özel bir almanak sayısı hazırladı. Bu hafta bir yıl masalarda yol haritası olabilecek çok özel sayısını okurlarla buluşturdu. Dergide, 8 icracı bakan, 400'e yakın iş insanı, finans kesiminin tepe yöneticileri ve bürokratların 2023 beklentileri ve hedefleri yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin en popüler iki astroloğu PARA'ya özel 2023 astroloji haritası hazırladı. Bu özel sayı gazete ve dergi satış noktalarında yerini aldı.