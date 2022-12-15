Patronlardan BURSKOOP’A tam not

BURSA MENŞELİ PROJE

Bursa Valisi Yakup Canbolat da BURSKOOP'un Türkiye'ye örnek, Bursa menşeli bir proje olduğunun altını çizdi. Bursa'da göreve geldiği ilk günden beri meslek liselerine büyük önem verdiğini ve meslek liselerinin gelişimine yönelik gerek OSB'ler gerekse bu alandaki STK'larla önemli işbirlikleri yaptıklarını ifade eden Vali Canbolat, "Sanayimize kalifiye, yetişmiş eleman sağlanmasını çok önemsiyoruz ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz de meslek liselilere burs uygulaması ile bu konuya ayrı bir pencere açtı, bir nefes kattı ve meslek liselerini tercih oranları arttı. Bizim çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesiyle Bursa kazanacaktır, Türkiye kazanacaktır. Hayır, hasenatınızın bir kısmını buraya kaydırmanız çok hayırlı olacaktır" dedi.

PATRONLAR CÖMERTLİĞİNİ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere burs uygulamasını büyük bir dikkat ve beğeni ile dinleyen Bursa iş dünyasının önemli isimleri de projeye destek sözü verdi. Halen burs alan meslek lisesi öğrencilerinden 300'ünün Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu öğrenen işadamı Celal Sönmez, "Öncelikle proje için Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Eğitim ve Sağlık konularında hayır yapmak bizim aile geleneğimiz. Bu nedenle bizim okulumuzdan burs alan öğrencilerin burs ihtiyacını 8 ay boyunca biz karşılayalım. Başlangıç için böyle bir katkımız olsun" dedi.

İşadamı Muhammet Etkeser de Bursa'nın kendi kaynağını üretebilecek güçte olduğunu ve Bursa'nın bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi. Burs alan öğrenci sayısının 50 binlere, hatta daha yukarılara çıkarılması gerektiğini ifade eden Etkeser, bu konuda Harput ailesi olarak desteğe her zaman hazır olduklarını belirtti.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, hem borsa hem de kendi şirketiyle bu projenin destekçisi olduğunu belirtirken, eğitimci işadamı Gıyasettin Bingöl, projeyi 'muhteşem' olarak niteledi.

Halen burs uygulamasına 1 milyon 250 bin liralık katkı sağlayan Atış Yapı sahibi Ahmet Atış da yıllardır burs verdiklerini ancak son zamanlarda konunun artık eş, dost, akraba taleplerine dönmesi nedeniyle 2 yıl önce bursları kestiklerini hatırlattı. BURSKOOP sayesinde tekrar öğrencilere burs imkanı sağladıklarını ve gerçekten desteğin doğru yere ulaşması noktasında içlerinin rahat ettiğini kaydeden Atış, burs verilenlerin gerçek ihtiyaç sahibi mi olduğu noktasında kafalarında hiçbir soru işareti kalmadığını vurguladı.

BURSKOOP projesine tam not veren Bursa iş dünyası, projeye katkı sunacaklarının sözünü verdi.