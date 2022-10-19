Paycell Avrupa’ya Stuttgart’tan açıldı

TURKCELL'IN dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında Stuttgart'ta ofisini açtı. Avrupa'da yaşayan kullanıcılarına kolay, akıllı ve avantajlı finansal çözümler sunacak olan Paycell, yatırım ve iş birliklerini büyüterek kullanıcılarına uçtan uca finansal hizmetleri kolay, akıllı ve hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Ofis açılışında önemli bir güç birliğine giden Paycell, Avrupa'nın önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Solaris ile anlaşma imzaladı. İki kurum, sundukları dijital finans çözümlerinin kapsamını ve portföyünü artırmak için çalışacak. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Sınırların her geçen gün ortadan kalktığı finans ekosisteminde Paycell ile hem kullanıcı beklentilerini en doğru şekilde karşılamak hem de techfin sektöründeki konumumuzu büyütmek için faaliyet alanlarımızı genişletiyoruz. Avrupa'ya Paycell Europe ile güçlü bir giriş yapıyoruz. Hedefimiz Paycell'in Avrupa'da uzun soluklu yer edinmesini sağlamak" dedi.