Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden 30 bin 771 kişiyi tahliye eden Pegasus Hava Yolları dört günde 169 uçuş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pegasus Hava Yolları olarak, 6-7-8-9 Şubat 2023 tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."