Perakendede yapay zekâ dönemi

Dijital dönüşüm, perakende sektörünü köklü bir şekilde değiştirmeye başladı. Bu değişim, müşteri deneyimlerinden operasyonel stratejilere kadar her alanda kendini gösteriyor. Pazarlama ve perakende dünyası, artık çok kanallı yaklaşımların ötesine geçerek her müşteri temas noktasında bütüncül ve entegre deneyimler sunmayı hedefliyor. Bu süreçte, teknoloji ve tüketici davranışlarındaki hızlı değişimler, perakendecilere sürekli adaptasyon ve yenilik yapma zorunluluğu getiriyor. Pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar ve tüketici beklentilerindeki dönüşüm, perakende sektörünün sürdürülebilir stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Sektör liderleri de değişen pazar dinamiklerine ayak uydurabilmek için yeni nesil pazarlama ve perakende yöntemlerini benimsemeye başladı.Artık tüketicinin yaş, eğitim, ikamet edilen semt bilgisi gibi demirbaş verilerinin yerini, tüketicinin geçmiş verileri ve satın alma alışkanlıklarının önceliklendirmesi, tercih ettiği ödeme sistemi gibi veriler aldı. Markaların bu verileri doğru okuyup dinamik stratejiler belirlemesi gerekiyor. Burada da yapay zekâ teknolojileri ön plana çıkıyor. Son dönemde daha fazla işletme yapay zekâyı benimserken, alışveriş yapanlar da insan etkileşimine önem veriyor. Bu strateji ile de kişiselleştirilmiş iletişim gündeme geliyor. Cep telefonuna gelen SMS veya WhatsApp pazarlaması da nokta atış olduğu sürece satışa dönüş potansiyelini yükseltiyor. Sektörde üretken yapay zekâya (GenAl) yönelik kullanım alanları hızla artıyor. Yapay zekâ tüketicilerin yaşamını ve alışveriş yapma biçimlerini her geçen gün daha fazla etkiliyor. Üretken yapay zekânın yakın gelecekte sektörde geniş bir yer kaplaması, çeşitli iş süreçlerine ve uygulamalara entegre olması bekleniyor.Gelecekte, temel satın alma kararlarının yapay zekâ tarafından yönetileceği ve tüketicilerin, kendi yapay zekâ araçları aracılığıyla markalarla etkileşime gireceği öngörülüyor. Markalar tüketicinin güveneceği yapay zekâ destekli uygulamalara göre uyarlanmış GenAI araçlarını geliştirdikçe, D2C gibi iş modellerinin, AI2AI'a dönüşmesi bekleniyor. Burada başarılı olmak için; ürün, fiyat ve hizmette yüksek düzeyde kişiselleştirme ve müşteri segmentasyonunda geniş demografik gruplamalar yerine bireysel tüketiciler veya hane halkı düzeyinde öngörüler sağlamak markalar için daha önemli olacak. Hayatını iyileştirmek için yapay zekâyı kullanmaktan kaçınan bir tüketici kitlesi için de markaların geleneksel deneyimlerini devam ettirmesi gerekecek. Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY'nin (Ernst & Young) tüketici ürünleri ve perakende sektörüne yönelik raporunda, insani dokunuşların bulunduğu ve tüketici katılımını mümkün kılan GenAI araçlarını oluşturarak gerçek dünya deneyimi sunan perakendecilerin rekabet avantajı sağlayabileceği belirtiliyor.EY Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektörleri Lideri ve Denetim Bölümü Şirket Ortağı Kaan Birdal, "Tüketiciler GenAI'ı gelecekte hayatlarını daha da kolaylaştıran bir çözüm olarak benimseyecek. Şirketlerin tüketicilerin yapay zekâyı nasıl ve nerelerde kullanacağını değerlendirip, senaryo oluşturması gerek" dedi.GenAI aracılığıyla tüketici aşinalığı ve katılımı oluşturanlarTeknolojiyi yaşam tarzlarına daha fazla entegre edenlerYapay zekâ vasıtasıyla etkileşimi ve kişiselleştirmeyi yeniden şekillendirenlerTüketicilerle kurulan dijital ilişkiyi değiştirmek için plan oluşturanlarEtkileşim kurma biçimini şekillendirenlerPerakende ve dijital ticaretin en büyük buluşması Perakende Günleri başlıyor. 2001 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük iş dünyası organizasyonu, uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan biri olan 29-30 Mayıs tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak perakende günlerine, 10 binden fazla katılım olması bekleniyor. 7 bine yakın perakendecinin yer alması beklenen Perakende Günleri'nde sektördeki teknolojik gelişmeler ele alınacak. Perakende Günleri'nde 5 ayrı holde konferanslar düzenlenecek. Sektörün en prestijli ödülleri olan Perakende Güneşi Ödülleri ile örnek ve yenilikçi çalışmalarıyla perakendeye değer katan başarılı temsilciler ödüllendirilecek.