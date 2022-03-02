Petrol 11 yılın en yükseğini gördü

Rusya-Ukrayna savaşı emtia piyasasında etkisini sürdürüyor. Savaş başlamadan önce 90 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kazanarak 113 doları gördü. Böylece 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Savaş başladığından bu yana artış oranı yüzde 20'yi aştı. Petrol piyasalarının merakla beklediği OPEC
+ toplantısında günlük sadece 400 bin varil artırım kararı geldi. ABD ise stratejik rezervlerinden 30 milyon varili piyasaya sürecek. Avrupa
'da derinliği en fazla olan Hollanda
merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de nisan vadeli kontratlar için fiyatlar dün yüzde 50'yi aşan artışla 194 euroyu gördü. Geçen sene şubatta 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021'de 166 euroyu görmüştü. 194 euro'luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 2 bin 64 euro (2 bin 291 dolar) olması anlamına geliyor.Bir diğer emtia olan buğdayın fiyatı da ticaretin durma noktasına gelmesiyle 14 yılın zirvesine çıktı. Chicago Borsası'nda buğday fiyatları 10 doları aşarak 2008'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
AVRUPA ENFLASYON PENÇESİNDE
Öte yandan, Euro Bölgesi
'nde enflasyon rekor kırıyor. Savaşın etkisinin henüz görülmediği şubatta bile yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5.8'e çıktı. Enerji fiyatlarındaki artışın mart enflasyonuna da yansıması bekleniyor.
DÜNYA BANKASI'NDAN 3 MİLYAR $
Dünya Bankası önümüzdeki aylarda kullanılma üzere Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi hazırladığını duyurdu. Paket hafta içi onaya sunulacak ve en az 350 milyon dolarlık bütçe desteğiyle başlayacak.
ENERJİ FİRMALARI BASKIYA DAYANAMADI
Rusya'ya yaptırım kervanına Nike ve Apple
da katıldı. Şirketler, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle ürünlerinin Rusya'daki satışını durdurma kararı aldığını duyurdu. Bir açıklama da ülkelerinde yaptırım konusunda baskı yapılan ExxonMobil
ve ENI'den geldi. İtalyan şirket ENI, Mavi Akım'dan çıkacağını duyurdu. Amerikan havayolu şirketi Boeing
, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus havayollarına verdiği parça, bakım, teknik destek hizmetlerini ve Moskova
'daki operasyonlarını askıya aldığını açıkladı. Universal
film stüdyoları da filmlerinin Rusya'da dağıtımını askıya aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasında, "Universal Pictures, Rusya'daki sinemalarda planlanan film gösterimlerini askıya aldı" ifadeleri paylaşıldı. ABD'li otomotiv firması Ford, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. Şirketin açıklamasında, "Mevcut durumu göz önünde bulundurarak, ortak girişimlerdeki ortaklarımızı askıya aldık" denildi.
SWIFT'TEN ÇIKARILAN BANKALAR BELLİ OLDU
Avrupa Birliği, yedi Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarıyor. AB'nin hazırladığı yeni yaptırımlar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak. Bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi. Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullanımı için euro banknot sağlamak, tedarik etmek yasaklandı.