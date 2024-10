Peynir diye nişasta sattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdanın kalitesi ile oynayan ve maliyeti düşürmek için insan sağlığına zararlı maddeler katan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelleyen bakanlık, hilekâr firmaları da gözler önüne seriyor. Daha önceki listede domuz eti ile lahmacun ve Adana kebaba at ve eşek eti karıştıranlar olduğu görülmüştü. Yeni listede ise ağırlıklı olarak kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı, süt ve kaymak gibi havyansal ürünlerdeki oyunlar ortaya serildi.Bakanlığın açıkladığı yeni listeyle taklit veya tağşiş yapılan gıdalara 47 ürün eklenerek sayı 662'ye çıkartıldı. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine de 18 ürün katılarak ürün sayısı 101'e yükseldi. Vatandaşın sağlığıyla oynamaktan hiç çekinmeyen hilekârlar kaşar peynirine nişasta, tereyağın içine bitkisel yağ, tam yağlı sütün içine ise belirsiz yağ kattı. Manda yoğurdu diye satılan ürün içinde manda sütü tespit edilemezken, birçok üründe ise raf ömrünü uzatmak içi kullanılan yüksek dozda natamisin katıldığı tespit edildi.Sucukta, sulu köfte ve mantı harcında kanatlı et ve sakatat taşlık tespit edilen yeni listede, kaşarda yüzde yağ oranı düşük çıkarken, bitkisel yağ tespiti ve natamisin de tespit edildi. Eritme peynirinde nişasta kullanan hilekârlar, mantı harcına sakatat kattı. Pide harcında sakatat kalp tespit edilen ürünlerde, kuzu kuşbaşında ise kanatlı et tespit edildi. Dana kıymalı iç harçta kanatlı ve sakatat tespitinin yapıldığı listede, enerji veren macunlarda ilaç etken maddesi görüldü. Toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edilirken, özellikle tereyağında raf ömrünü uzatan ancak insan sağlığına zararlı natamisin tespit edildi.TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çocuk ve gençlerin sağlıklı gıdaya erişimi için yeni bir denetim süreci başlattıklarını belirterek, "Türkiye genelindeki 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ve kantinlerinde denetime başladık" dedi. Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yıl boyu süren denetimlerimizin yanında, ayrıca, belli dönemlerde yoğunlaştırılmış denetimler yapıyoruz. 2 hafta sürecek olan denetimlerde 81 ilimizin tamamında 8 binden fazla arkadaşımızla denetimleri gerçekleştirmiş olacağız. Denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiğimiz durumda işletmeler hakkında en ağır cezaları uygulayacağız" diye konuştu.Kekikmultivitamin ve mineral içeren takviye edici gıda, piliç dilim sucuk, ısıl işlem görmüş dana sucuk, tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı çeşnili eritme peyniri, tost peyniri, az tuzlu tereyağı, yarım yağlı taze eritme kolot peyniri, sulu köfte harcı, kaymak, süzme çiçek balı, kalkan yoğurt, mantı iç harcı, pide harcı, kuzu kuşbaşı, özel Ayvalık soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, pişmiş dana kıymalı iç harç, taş baskı soğuk ısım naturel sızma zeytinyağı, tavuk sosu harcı, ballı bitkisel macun, tatlı toz biber, tam yağlı beyaz peynir, yarım yağlı çubuk peynir, gıda takviyesi, epimedyumlu bitkisel karışımlı macun, ginsengli tut frutti aramalı gazlı içecek.TARIM Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilere göre, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan natamisin antibiyotiği raf ömrünün artırılmasını sağlıyor. Fazla miktarda kullanıldığında insan sağlına zararları olabiliyor.