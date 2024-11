Peynire süt, viskiye alkol koymamışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi güncellendi. Listeye ünlü zeytinyağı, peynir hatta viski markası bile girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde düzenli olarak yaptığı gıda kontrolleri sırasında tespit edilen yeni uygunsuzluklar bakanlığın sitesinde ifşa edildi. Denetimler sonucunda kıyma etinde tek tırnaklı et, pişmiş et dönerde ise sakatat tespit edildi. Denetimler sonucu İstanbul, Manisa, Mersin, İzmir, Tokat ve Bursa'daki çeşitli markaların ürünlerinde uygunsuzluklara rastlandı. Kıymada tek tırnaklı etinden viskide gıdada kullanılmasına izin verilmeyen alkole, balda taklit ve tağşişten pişmiş et dönerde sakatata kadar sahtekârlıklar ortaya çıktı. Son denetimlerle taklit ve tağşiş ürünlere 8 uygunsuzluk daha eklenerek toplam 745'e, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlere ise 6 eklenerek toplam 138'e çıktı."Mut Yöresel Ürünleri" markasına ait balda taklit ve tağşiş, Tokat'taki 'İskender Bey' markasına ait tost peynirinde bitkisel yağ, İzmir'deki 'Egeden Şirince Kaynak Zeytinyağı' markasına ait riviera zeytinyağında tohum yağları, Bursa'daki 'Mudanya Birlik' ve 'Güzelhisar' markalarının zeytinyağlarında tohum yağı ve 'Kral Şekerleme Fast Food' firmasının pişmiş et dönerinde sakatat tespit edildi. Yine Bursa'daki 'Naci Oba' markasına ait tam yağlı taze eritme peynirinde ise koyun sütü tespit edilemedi.Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine Manisa'daki, 'Sedef et Galerisi' ve 'Kasap Erkan' firmalarının kıymasında tek tırnaklı eti, İstanbul'daki 'Love Fun' markasın Ginseng çikolatası ve limon aromalı şekerinde ilaç etken maddesi, 'Diblog' markasının ginseng bonbon şekerlemesinde ilaç etken maddesi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıdaları açıkladığı listede bu kez ünlü bir viski markasının adı yer aldı. Listeye giren Chivas Regal etiketli viskide, gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol ve hacmen alkol düşüklüğü tespit edildi. Şirket yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen viskinin 'sahteciler' tarafından üretilen kopya viski olduğunu öne sürdü.