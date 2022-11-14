PIA, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Pakıstan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), İGA İstanbul Havalimanı seferlerine başladı. Türk Hava Yolları (THY) ve PIA'nın mevcut kod paylaşımı anlaşmasını genişletmesiyle birlikte Pakistan'dan İstanbul'a gelecek yolcular İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Avrupa, İngiltere ve ABD'deki 28 şehre uçabilecekler.İşbirliğinin İGA İstanbul Havalimanı'na 150 bin civarında ek yolcu trafiği getirmesi bekleniyor. Boeing 777 tipi uçaklarla 4'ü İslamabad, 2'si Lahore olmak üzere haftada 6 kez gerçekleştirilecek uçuşlardan ilki dün Lahor'den İstanbul Havalimanı'na yapıldı.İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı olarak daha fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapmak için dünyanın önde gelen firmalarıyla görüştüklerini belirterek "PIA'nın İGA İstanbul Havalimanı ile işbirliği iki ülke arasında var olan kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için büyük bir fırsat. İki ülke arasında turizmi geliştirecek ve Pakistanlı gezginlere İstanbul gibi büyük bir hub'dan dünya çapında yaklaşık 300 noktaya bağlantı imkânı sunacak İslamabad ve Lahor seferlerinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.PIA CEO'su Amir Hayat ise THY ile gerçekleştirilen bu ortaklığın iki havayolu için de uçuş ağı yayılımını artırarak yolcular için daha fazla ve esnek bağlantı imkânı sunacağını belirterek, kısa uçuş ve hızlı transfer sürelerini yolculara sağlayarak bölgede oyunun kurallarını değiştireceğinin altını çizdi.