Piyasa manipülatörlerine tokat gibi yanıt

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu elde etmesi ve yüzde 49.52 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu yüksek ihtimalle kazanacağının anlaşılması üzerine 7'li masa yalana sarıldı. Önce yurtdışındaki maşaları ile borsada büyük çöküş yaratma hevesine kapıldılar. Hevesleri kursaklarında kalınca bu kez bankacılık sektörü üzerinden algı yapmaya başladılar. Sistemde panik havası yaratmaya çalışan muhalefet partilerinin yalanlarına AK Parti'nin ekonomi kurmaylarından tokat gibi yanıt geldi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin büyüme performansıyla birçok ülkeye fark attığını, 2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birinin elde edildiğini bildirdi. Bakan Nebati, muhalefetin içerideki ve dışarıdaki adamlarıyla seçim sonuçlarına etki etme hesabıyla sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomiye saldırdığını belirterek, "Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de Millet İttifakı'nın 28 Mayıs seçimlerine yönelik stratejisini felaket tellallığı üzerine kurduğunu belirterek, "Yedili masa, yine kur şoku ve sermaye kontrolü yalanlarıyla vatandaşın kafasını karıştırmaya ve piyasaları manipüle etmeye çalışıyor. Türkiye ekonomisi 2022'de 350 milyar dolar döviz getirisi sağladı. Yıllık 350 milyar dolar döviz girdisi üreten bir ekonomide kur şoku yaşanır mı? Milli gelirinin yüzde 40'ı oranında döviz geliri elde edilen bir ekonomide kur şoku yaşanır mı? Elbette yaşanmaz. Nitekim yaşanmadı. Bu gelirin 254 milyar doları ihracattan, 54 milyar doları turizmden, 13.1 milyar doları doğrudan yabancı yatırımcıdan, 24.2 milyar doları Türkiye'yi cazibe merkezi olarak gören ülkelerin vatandaşlarından, kalanı da tertemiz paralardan oluşmaktadır" dedi.MerkezBankası'nın brüt döviz rezervlerinin 115 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Canikli, "Bu rezervler içinde yaklaşık 800 ton da altın rezervi bulunmaktadır. 800 tonluk altın rezervinin tamamı da fiziki olarak Türkiye'ye getirildi Bu nedenle yedili masanın kur şoku veya sermaye kontrolü gibi manipülatif yalanlarına kimse inanmıyor" dedi.milyar dolarlık ithalatın 97 milyar dolarının enerji ithalatından oluştuğuna dikkati çeken Canikli, dünyadaki enerji krizi nedeniyle artan fiyatların Türkiye'ye 46 milyar dolar daha fazla ödeme yaptırdığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "46 milyar dolarlık fazla ödeme, 2022'deki cari açık rakamına eşit. Türkiye ekonomisi bu döviz ödemelerini gecikmeden ve tereddüt etmeden yapabildi. Enerjiye erişimde hiçbir sorun yaşanmadı" dedi. Yabancı portföy yatırımının bugün itibarıyla 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu, yurtdışına çıkan portföy yatırımcısının istediği dövizin tamamının sağlandığını hatırlatan Canikli, "2022'de kur şoku yaşanmadı ve sermaye kontrolü gelmedi. Bundan sonra da kur şoku yaşanmaz ve sermaye kontrolü gelmez. Enerji fiyatları düşüş trendine girdiği için enerji ithalatına ödenen döviz miktarı azalır. Turizm gelirlerinde 15 milyar dolarlık artış bekleniyor. Döviz açığı azalacağı için döviz piyasası üzerindeki baskı da hafifleyecektir" diye konuştu.HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tüketici güvenindeki artışa dikkat çekerek, "Tüketici güveninin artmasıyla ekonomimizin çarkları daha da hızlanarak dönmeye ve beraberinde yatırımlar da artmaya devam edecektir" dedi.