POS işlemleri ve fon piyasası mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, son dönemde tartışma konusu haline gelen serbest fonlar ile amaç dışı kullanılan POS başta olmak üzere ödeme sistemlerini masaya yatırdı. Yapılan açıklamada, toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığı, finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından birinin finansal istikrar olduğu vurgulandı. Komite, bu istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

POS'LARA SIKI TAKİP

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri ödeme sistemleri oldu. Komite, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımlarına yönelik alınabilecek tedbirleri görüştü. Bu adım, ödeme sistemlerindeki disiplini artırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Son dönemde artan POS tefeciliğine karşı yeni düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Finansal istikrarı etkileyen bir diğer önemli başlık ise yatırım fonlarıydı. Toplantıda, serbest fonlar ve para piyasası fonlarında son dönemde yaşanan gelişmeler incelendi. Komite, bu finansal enstrümanların istikrar üzerindeki etkilerini yönetmek amacıyla alınabilecek makro ihtiyati tedbirleri değerlendirdi. Serbest fonların borsada manipülasyon için kullanıldığı yönünde tespitlerin ardından bazı düzenlemeler gündeme gelmişti. Fonlar üzerinden yapılan işlemlerin piyasa dolandırıcılığı suçuna dahil edilmesi ve fonların kendi grup şirketlerinin hisselerini alımlarına sınır getirilmesi gibi tedbirler masada yer alıyor.