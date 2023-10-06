Posta sektöründe ‘yeşil paket’ dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde tüm dünyaya örnek olan çevreci Sıfır Atık Hareketi posta sektörüne de yayılıyor. Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantısına Türkiye damga vurdu. Bu yıl gerçekleşen UPU'nun kongresinde Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon hedefi kapsamında sektöre yönelik gönüllü iklim eylemi hedeflerini içeren tarihi bir "Yeşil Paket" üzerinde anlaşmaya varıldı. Toplantıda Türkiye'yi PTT Genel Müdürü Hakan Gülten temsil etti.Onaylanan "Yeşil Paket" ile posta sektöründeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik, egzoz salınımı olmayan, gürültü kirliliği yaratmayan, fosil yakıt kullanmayan elektrikli araçların kullanımı teşvik edilecek. Ayrıca yine posta ve kargo kutularında doğaya zararsız geri dönüşüme uygun ve sıfır atığı destekleyecek malzemelerin kullanılması sağlanacak. Düzenleme kapsamında üye tüm ülkelerin 2050 yılına kadar posta sektöründe yüzde 85'lik bir karbon azaltımına gitmesi kararlaştırıldı.UPU'da ayrıca Posta Ödemeleri Hizmetleri Anlaşması (PPSA) olarak da bilinen posta ödemelerinin yasal çerçevesinde iyileştirmeler yapılması kararlaştırıldı. Bu değişiklikler kapsamında uluslararası güvenli posta ödeme sisteminin tesis edilmesi ile kara para aklamanın, terörün finansmanının ve mali suçların önlenmesi sağlanacak.1874'te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya- Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Birleşik Krallık, ABD, Rusya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 22 kurucu üye tarafından imzalanan Bern Sözleşmesi ile temelleri atılan UPU'nun en etkili ülkeleri arasında yer alan Türkiye, daha önce evrensel posta sektörü ücret sistemi ile Filistin'in küresel posta sistemine entegrasyonunu da bu toplantılarda sağladı.