PttAVM halka arz oluyor

Türkiye'nin yerli ve milli ilk e-ticaret platformu olan PttAVM.com halk arz oluyor. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PttAVM'nin halka arz kararını, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in Ekonomi Masası programında duyurdu. Gülten, "PttAVM'nin halka arz edilmesi gündemde. Süreç çok uzun sürmez. PttAVM'yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri depo kurma ve PttAVM'ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz" dedi. SPK ile görüşme halinde olduklarını belirten Gülten, "Başvurumuzu yaptık. PttAVM'nin yüzde 15'ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT Varlık Fonu'na ait bir şirket. Varlık Fonu ile birlikte oturup detaylara karar vereceğiz" diye konuştu.PttAVM'nin 2011 yılında Türkiye'nin ilk ve tek pazaryeri olarak kurulmuş şirketi olduğunu anlatan Gülten, şöyle devam etti: "Ülkemizin ilk pazaryeri PttAVM'dir. Şu anda ürün adedimiz ve üye sayımız milyonlarla ifade ediliyor. Şu anda Katar'da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Dünyanın bütün Posta İdareleri 'bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz' diye bize danışıyor."milyon ürün ve 50 bin satıcısı ile e-ticaret sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan PttAVM, Türk ürünlerini Katarlı tüketiciler ile buluşturmak amacıyla Turkish Souq'u devreye aldı. Turkish Souq'u tüm dünyaya açarken, 98'i aşkın ülkeye Türk ürünlerini ve markalarını satmaya başladı.