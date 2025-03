Ramazan’da 126 bin denetim 220 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ramazan ayında ekmek ve pide üretim yerlerinden şekerleme ve pastacılık işletmelerine kadar birçok işletmede 126 bine yakın denetim yaptıklarını belirterek, "Bu denetimler kapsamında 2 bin 500'e yakın işletmeye idari para cezası kesilmiş, yaklaşık 70 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Ramazan ayında uygulanan toplam idari para cezası yaklaşık 220 milyon TL olarak gerçekleşti" dedi.

BAYRAMDA DA DEVAM

Ankara'da 7 gün 24 saat denetimlere devam ettiklerini belirten Dilber, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, halkımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı boyunca 8 bini aşkın kontrol görevlisi arkadaşımız ile 250 binin üzerinde yurt içi gıda kontrolü gerçekleştirerek, yapılan denetimler sonucunda 5 bin 500'e yakın işletmeye toplam 500 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladık. Yaklaşık 150 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Dilber bayramda da denetimlerin süreceğini söyledi.

KIRMIZI ETE AT ETİ KARIŞTIRDILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalara eklenen sahte ve tehlikeli ürünleri ifşalamaya da devam ediyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncelleyen bakanlık, bugün itibarıyla listeye biri kırmızı et, biri pastörize tereyağı olmak üzere iki yeni ürün daha ekledi. Adana'da "Servet Kasap-Fatma Kaya" adlı firmanın sattığı kırmızı etlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Tek tırnaklı eti; at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade ediyor. Listeye eklenen diğer bir ürün olan pastörize tereyağında ise natamisin tespit edildi. Siyah çayda gıda boyası; sucukta deri dokusu ve kanatlı etine rastlandı. Piliç sucukta gıda boyasının yanı sıra deri dokusu ve kanatlı etine, zeytinyağlarında tohum yağlarına rastlandı.