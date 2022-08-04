Reçineden ekonomiye yıllık 650 bin dolar katkı

"Ülkemizde reçine ve türevlerinin ticaret hacmi 600 milyon dolar civarında. TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 1.280 ton reçine üretimi yapıldı. Ülkemiz ormanlık sahalarında 2022 yılı sonuna kadar 640 ton ham reçine üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz."

Çam ağaçlarından elde edilen en önemli odun dışı ürün olan reçinenin çıkarılırken ağaca hiçbir zarar vermediğinden de söz eden Karacabey, "Reçine üretim fonksiyonlu ormanlarımızdan verimliliği artırmaya yönelik bakım faaliyetlerinin yapılması, üretimin kalifiyeli işçiler vasıtasıyla yürütülmesi ile ağaç başına düşen reçine verimi artacak ve Türkiye'nin ihtiyacı olan 2.000 – 2.500 ton reçine üretimi sağlanacak" diye açıkladı.