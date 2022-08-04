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Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:12

Reçineden ekonomiye yıllık 650 bin dolar katkı

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Reçineden ekonomiye yıllık 650 bin dolar katkı

Odun dışı orman ürünlerinin üretimini desteklemek için eylem planları yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), plastik sanayisinden tıp alanına kadar pek çok sektörde kullanılan reçinenin 2021 yılı üretiminden ekonomiye 650 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Reçine ithalatını azaltmayı hedeflediklerini açıklayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ülkemizde reçine ve türevlerinin ticaret hacmi 600 milyon dolar civarında. TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 1.280 ton reçine üretimi yapıldı. Ülkemiz ormanlık sahalarında 2022 yılı sonuna kadar 640 ton ham reçine üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kağıt, kozmetik, ilaç, boya, kauçuk ve lastik gibi 300'den fazla ürünün üretiminde ihtiyaç duyulan doğal reçinede dışa bağımlılığı azaltmak için 2017-2021 yılları arasında Reçine Eylem Planı yürüten OGM, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Sakarya olmak üzere 10 Orman Bölge Müdürlüğünde 1.558 ton ham reçine üreterek ekonomiye kazandırdı.

Türkiye'de reçine üretimi yapılan ağaç türlerinin Kızılçam ve Sahilçamı olduğunu belirten Bekir Karacabey, Türkiye'nin dünyanın reçine ihracatını karşılayan en büyük üreticilerden olan Çin, Endonezya ve Portekiz gibi ülkeler arasına girebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Karacabey, Türkiye'nin reçine üretim kültürünü yeniden canlandırmak, reçine ve türevlerinde yaşanan dışa bağımlılığı azaltmak, iç kaynakları harekete geçirmek gayesi ile 2017-2021 yıllarında arasında Reçine Eylem Planı'nı uygulamaya koyduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde reçine ve türevlerinin ticaret hacmi 600 milyon dolar civarında. TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 1.280 ton reçine üretimi yapıldı. Ülkemiz ormanlık sahalarında 2022 yılı sonuna kadar 640 ton ham reçine üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz."
Çam ağaçlarından elde edilen en önemli odun dışı ürün olan reçinenin çıkarılırken ağaca hiçbir zarar vermediğinden de söz eden Karacabey, "Reçine üretim fonksiyonlu ormanlarımızdan verimliliği artırmaya yönelik bakım faaliyetlerinin yapılması, üretimin kalifiyeli işçiler vasıtasıyla yürütülmesi ile ağaç başına düşen reçine verimi artacak ve Türkiye'nin ihtiyacı olan 2.000 – 2.500 ton reçine üretimi sağlanacak" diye açıkladı.

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Reçineden ekonomiye yıllık 650 bin dolar katkı
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