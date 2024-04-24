Reel Kesim Güven Endeksi nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda geçen aya göre 1,7 puan artarak 106,1 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi değişmeyerek 103,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİLER GÜÇLENDİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler ve gelecek üç aydaki istihdam ile gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin yükseliş yönlü beklentiler güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 55,5'E YÜKSELDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflarken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 55,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,8'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,9'a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,3'e geriledi.