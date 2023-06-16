Refah artışını sağlayacak modelle yola devam

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni ekonomi programının ipuçlarını vererek, "Refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" dedi. Şimşek, dün TÜSİAD ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile görüştü. TBB ile görüşmede bankaların yöneticilerini dinleyen Şimşek, tek tek not aldı. Basına kapalı yaklaşık 3 saat süren toplantıdan sonra açıklama yapan Şimşek, "Yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yola devam edeceğiz" dedi.Şimşek, Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesinde de TÜSİAD yönetimi ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklama yapan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Ekonomik durumla ilgili tespit ve önerilerimizi Sayın Bakan'la paylaştık. Açık ve samimi bir toplantı oldu. Sayın Bakanın çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya koyacağı ekonomik programın makroekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da "Ekonomimizin çok daha iyi bir noktaya evrildiğini görmek, hepimizin ortak arzusu" dedi.BANKALAR Birliği'nden yapılan açıklamada da "Sayın Bakanımız, makro ekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade etmiştir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istemiştir" denildi.