Regülasyonla talep arttı 42 milyon kişiye fırsat

Tasarruf finansman şirketlerinin 2020 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme ve denetim yetkisi altına alınması ile ülkemizdeki finans sektörü oyuncuları arasındaki yerini alan Eminevim, intibak sürecinin Nisan 2022'de tamamlayarak BDDK lisansını aldı. Ülke genelindeki 118 şubesi ve 1.500 çalışanı bulunan Eminevim, sektörün yarısından fazla olan pazar payı ve yıllık 5 milyar TL'lik finansman teslimatı ile sektörün lideri konumunda bulunuyor. Uzun yıllardır edindiği bankacılık tecrübesini tasarruf finansman sektörüne aktaran Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, sektörün gelişimini ve hedeflerini aktardı. Aytaç, "Katılım finans, Türkiye'nin finansal kalkınmasının sağlanmasında faiz hassasiyetine sahip kişilere yönelik finansal kapsayıcılığın sağlanması ve yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik büyük potansiyele sahip olan bir ekosistemdir, biz de bu ekosistemin en güçlü oyuncularının biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Aytaç sözlerine, "Bireysel tasarruflara değer katan tasarruf finansman ürünlerimizle katılım finans ekosistemindeki önemli rolümüzü oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini ekledi.Tasarruf finansman sektörünün geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilikle ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Aytaç, "Regülasyon sonrasında ise artık BDDK patronlardan daha fazla işin içerisinde diyebiliyoruz. BDDK'ya aynı bankalar belirli standartlar çerçevesinde günlük, haftalık ve aylık raporlamalar yapıyor, faaliyetlerimizi BDDK denetimi ve gözetiminde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Aytaç, şöyle devam etti: "Regülasyon ile birlikte diğer yandan ülkemizde mevduat ve katılım bankacılığından sonra 3. Nesil Finansman Modelinin devreye girdiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere bireysel finansman ürünleri için ilk seçenek bankalardı, ikinci seçenek katılım bankaları üçüncü seçenek ise tasarruf finansman şirketleri oldu. Biz Eminevim olarak bunu 3. Nesil Finansman Modeli olarak adlandırıyoruz. Bu model ile tasarruf sahipleri hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında planlı bir şekilde birikimlerini yapabiliyor, tasarruf dönemi sonrasında da ev, araba veya işyeri finansmanına kavuşabiliyor."Yasanın sağladığı altyapının tasarruf finansman şirketlerinin sağlıklı büyümesi için önemli bir güven ortamı sağladığına dikkat çeken Aytaç, "Bunun en önemli dayanağı ise tüketicilerin şirketler ile imzaladıkları tasarruf finansman sözleşmesi. Ayrıca yeni düzenleme ile tasarruf finansman şirketleri fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda ve fon havuzundaki paralar, amacı dışında kullanılamıyor. Sürekli BDDK denetimi ve gözetimindeyiz. BDDK' nın bir bankadan beklediği gereksinimlerin aynısını raporlama, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından BDDK'ya sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.Regülasyon sonrasında sektöre ilginin ciddi anlamda arttığını dile getiren Aytaç, "Sektörümüzde şu ana kadar yaklaşık 500 bin tasarruf sahibine ulaşılabilmişti. Regülasyon sonrasında ise artık sadece finansmana erişim imkânı olmayan kişilere değil, Türkiye' de banka kredisi kullanan 42 milyon bireye daha tasarruf finansmanından faydalanma imkânı sunuyoruz. Bu ürünü çok daha fazla kişiye ulaştırma gayesindeyiz. Çünkü maliyeti doğru bir şekilde yapılandırılmış finansman ürünlerine sahibiz" şeklinde konuştu.Tasarruf finansman sektörü olarak tasarruf sahiplerine sunulan çözümlerin hepsinin tasarruf odaklı olduğunun altını çizen Sait Aytaç, "Eminevim olarak bugüne kadar misyonumuz, her ölçekten tasarrufu bir araya getirerek, müşterilerimizin ev, araba ve işyeri sahibi olmalarını sağlamak oldu. Bu doğrultuda da birbirinden farklı pek çok tasarruf finansman ürünü geliştirmeye ve yeni tasarruf sahipleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede tasarruf sahipleri öncelikle ister bireysel ister çekilişli tasarruf finansman ürünlerimizden yararlanabiliyor" diye konuştu.Eminevim olarak gayelerinin pazarı büyütmek olduğunu aktaran Sait Aytaç, "O yüzden bize sektörün lideri olarak önemli sorumluluklar düşüyor. Bu kapsamda 'Ortak Frekans' adını verdiğimiz kurumsal iş birliklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi. Diğer yandan dijital yatırımlara son sürat devam ettiklerini kaydeden Aytaç, "Tasarruf sahiplerinin şubeye gelmeden tüm işlemlerini 7/24 yapılabilmesini sağlayacak uçtan uca dijital çözümler üretiyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu çalışmamızı da 2023 yılında hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.