Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu Viking Kâğıt'a soruşturma açtı
Giriş Tarihi: 15.5.2024 10:31

Rekabet Kurulu Viking Kâğıt'a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Lily, Terra, Senso, Pufla ve Select markalı ürünleri bünyesinde bulunduran Viking Kâğıt’ın kendisinden ürün alıp satan marketlerin raf fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu Viking Kâğıt’a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Viking Kâğıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğini araştırmak için soruşturma başlattı.

Temizlik ürünleri pazarında tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Viking Kâğıt hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırma, Viking Kâğıt'ın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülmüştü.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.04.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Viking Kâğıt hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu Viking Kâğıt'a soruşturma açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA