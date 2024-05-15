Rekabet Kurulu Viking Kâğıt’a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Viking Kâğıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğini araştırmak için soruşturma başlattı.

Temizlik ürünleri pazarında tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, ıslak havlu, ıslak mendil, kolonya, kutu mendil ve cep mendili üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Viking Kâğıt hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırma, Viking Kâğıt'ın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülmüştü.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.04.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Viking Kâğıt hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.