Rekabet Kurulu’ndan Martı hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Martı İleri Teknoloji A.Ş.'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, soruşturma açılmasına karar verdi.