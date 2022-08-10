Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu’ndan Martı hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 11.8.2022

Rekabet Kurulu’ndan Martı hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan Martı hakkında soruşturma
Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Martı İleri Teknoloji A.Ş.'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, soruşturma açılmasına karar verdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu’ndan Martı hakkında soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA