Rekabet Kurulu’ndan süt sektörüne soruşturma

Haksız rekabeti önlemek ve tüketici haklarını korunmak denetimlerini sürdüren Rekabet Kurulu, süt sektörüne soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu internet sitesinde yer alan duyuruda "Rekabet Kurulu, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt hakkında soruşturma başlattı. Ayca Süt'ün bayilerine yönelik olarak yeniden satış fiyatlarını belirlediği, satış bölgelerini ve müşterilerini kısıtladığı ve rakip markaların ürün satışını belirsiz süreyle yasakladığı iddiaları incelenecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: Ayca ve Beydede markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de üreten şirket bahse konu rekabet ihlalleri nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutuluyor.