Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak

SABAH'ın sıklıkla gündeme taşıdığı online platformlardaki fahiş fiyat artışlarına karşı Rekabet Kurumu harekete geçti. Kurum, dün, sektörün en büyük oyuncusu olan sahibinden.com hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Rekabet Kurumu, sahibinden. com'un emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerinde sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddialarını mercek altına aldı. Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı...Sektörün hakim oyuncusu konumunda bulunan sahibinden.com, ev/araba satın alan veya kiralayan nihai tüketici grubuna platformu bir aylık ücretsiz kullandırıyor. Ancak oto galeri ve emlak ofisi gibi kurumsal müşterilerine aylık abonman ücretleri uygulanıyor. Son dönemde Sahibinden.com'un artan maliyetler gerekçesiyle bu müşterilerine sunduğu aylık ücretleri artırdığı belirtiliyordu. Bu fiyat artışının da nihai tüketiciye yansıtıldığı iddia ediliyordu.Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'un son dönemde yapmış olduğu yeni ücretlenme sistemi ve üyelik fiyatlarını yüksek oranlarda artırıp, hakim durumunu kötüye kullanarak haksız kazanç elde edip etmediğine yönelik iddiaları soruşturacak. Kurum, "İlan fiyatlarındaki artışlar tüketicilere yansır mı? Oto galerileri ve emlak ofisleri bu sebeple faaliyetlerini sonlandırma noktasına gelir mi?" yönünde incelemelerde bulunacak.Sahibinden.com'un çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik açılan soruşturmada; daha önceki kurum kararlarıyla tespit edilen dolaylı olumsuz etkinin ortaya çıkması ihtimali de incelenecek. Sahibinden'in fiyatlandırma politikasının, soruşturma kapsamında nihai tüketici üzerindeki etkilerini de içerecek şekilde inceleyerek oto galerilerin faaliyetlerinin ne derece zorlaştırdığını tespit edecek. Türkiye'de son 9 ayda hızla tırmanan kira, ev ve araba fiyatları nedeniyle bir süredir vatandaşlar isyan ediyor. Enflasyon ve dolar kurunun katbekat üzerinde artan ev ve araç fiyatlarını SABAH defalarca gündemine taşımış, bu artışta online satış platformlarının etkisine dikkat çekmişti.Yeterli denetimlerin yapılmadığı bu platformlarda, köpük fiyatların oluştuğu ortaya çıkmıştı. Örneğin online platformlarda satışa çıkarılan araçlarda, "Onun arabası 200 bin TL ise benimki 220 eder" şeklindeki kıyasçı yaklaşım, araç fiyatlarını değerinin çok üzerine taşımıştı. Benzer bir durum satılık ev fiyatları ve kiralarda da görülüyor.Rekabet Kurumu, Sahibinden.com ile ilgili daha önce de soruşturma açmıştı. Buna göre 05.08.2021 tarih, 21-37/540-263 sayılı karar ile 08.07.2021 tarih, 21-34/475- 237 sayılı Kurul kararlarda sahibinden'in pazardaki yüksek ve rakipleriyle orantısız pazar payını yıllar itibarıyla istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği tespit edilmişti. Soruşturmanın sonunda herhangi bir ihlal sonucuna ulaşılmamıştı. Ayrıca, nihai tüketici grubunun sahibinden platformunu ücretsiz kullandığı ve bu nedenle tüketicinin doğrudan bir zarara uğramadığını belirlenmişti.