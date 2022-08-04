Rekor kıran borsada yeni hedef: 3.000

Enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının hız kesmeyen ilgisi, küresel risk iştahındaki artış, jeopolitik risklerdeki düşüş ve özellikle son iki haftadır başlayan yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a çifte rekor kırdırdı. Borsa İstanbul'da endeks dün kapanış rekoru kırarken, aynı zamanda 2.730 puanı geçerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsada 14 Temmuz'dan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 15'e ulaşırken, söz konusu dönemde şirketlerin piyasa değerindeki artış 350 milyar lirayı geçti. Analistler kısa vadede hedefin 3 bin puan olduğunu belirterek, orta vadede ise 3.500 seviyesinin test edileceği görüşünde.Yabancı yatırımcı satışlarının yerliler tarafından karşılandığı Borsa İstanbul, sergilediği performansla dünyanın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul son 6 ayda yüzde 39, yıl başından bu yana yüzde 47, son 1 yılda ise yüzde 93 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 1 yıl önce 1.4 trilyon lira olan piyasa değeri, devam eden halka arzların da katılımıyla, 2.7 trilyon liranın üzerine yükseldi. Borsa İstanbul'u zirveye taşıyan yerli yatırımcılar oldu. Özellikle pandemi sonrası rotayı Borsa İstanbul'a çeviren yerli yatırımcılar, enflasyona karşı korunma amacıyla da hisse senedi piyasasına yöneldi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 2020 yılının martında 1 milyon 337 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2022'nin temmuz sonu itibarıyla 2 milyon 511 bine çıktı. Bu dönemde yerli yatırımcının hisse senedi portföyünün büyüklüğü de 166.2 milyar liradan 830 milyar liraya ulaştı.Yerli yatırımcının ilgisinin artmasında hız kesmeden devam eden halka arzlar da tetikleyici oldu. Borsada 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirirken, bu yıl da şimdiye kadar 28 şirket 12.3 milyar liralık halka arz yaptı. Analistler bu yılın tamamında 40'dan fazla şirketin 20 milyar liralık halka arz gerçekleştirmesini bekliyor. Borsada endeksin yüzde 85 prim yaptığı 2020 sonundan bu yana, halka arz edilen hisselerin performansını ölçen Halka Arz Endeksi ise yüzde 231 yükseldi.Türkiye'nin risk priminin (CDS) iki hafta içerisinde 900'lü seviyelerden 750'ye gerilemesinin borsaya olumlu yansıdığını belirten Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Başta bankacılık olmak üzere bilançolar iyi geliyor. Yerli yatırımcıların alımları devam edecek gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde bankalar lokomotifliği üstlenebilir" değerlendirmesinde bulundu. Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, "Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal sonuçların, enflasyonun da etkisiyle ikinci çeyrekte de güçlü gelmeye devam edeceği beklentisi alımları tetikledi. İleriye dönük tahmini fiyat kazanç oranı tarihi düşük seviye olan 3.9'a geriledi ve enflasyonist ortamda alternatifsiz getiri aracı olan borsa da talep gördü" dedi.ALB Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan, "Enflasyondan korunmak için reel getiri arayışı yatırımcıları hisse senedi piyasalarına yönlendirdi. Şirketlerin rekor kârlılıklar açıklaması Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişi destekledi. Borsa İstanbul'da 2850 - 3000 seviyelerine kadar yükseliş trendi devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.BORSA İstanbul heyeti, Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi şirketinden Borsa'da işlem görmeyenleri, şirket merkezlerinde tek tek ziyaret ediyor ve sermaye piyasaları hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin illerindeki sanayicileri ziyaret eden Borsa İstanbul heyeti, bu illerdeki sanayicileri ziyaret etmeye devam ederken, diğer illerdeki sanayicileri de ziyaret etmeye hazırlanıyor. Sanayicilerle bir araya gelerek sunumlar yapan Borsa İstanbul heyeti, bu ziyaretler ile Türkiye'nin büyümesini sağlayan sanayicilerin yatırımlarını finanse eden ve uzun vadeli TL'ye ulaşma imkânı sağlayan sermaye piyasalarını anlatmayı hedefliyor.Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması.Beklentilerden daha iyi gelen 6 aylık bilançolar.Fed'in daha güvercin politikalara döneceği beklentisi.Lokomotif şirketlerde hisse geri alımlarının devam etmesi.Yerli yatırımcının piyasaya katılımının artması.Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki gerileme.Küresel risk iştahının tekrar perçinlenmesi.Pelosi'nin Tayvan ziyaretine Çin'in tepkisinin beklenen kadar sert olmaması.Dolar bazında Borsa İstanbul'un yüzde 60 iskontolu olması.Özellikle son bir haftada yabancı yatırımcının ilgisinin gözlenmesi.