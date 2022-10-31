Rekorlar kıran ticaret partneri

İtalya ile Türkiye'nin dış ticarette geçen yıl 23 milyar dolarla kırılan rekorunun, bu yıl 25 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. En büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önemli destekçilerinden biri olan İtalya'nın da desteğiyle Türkiye bir basamak atlamaya da yakın. Çünkü Avrupa'nın ticaret partnerleri arasında Türkiye şu anda altıncı sırada Rusya ise beşinci sırada. Savaş sonrası yaşanan ambargodan ve Rusya'nın mevcut koşullarından dolayı Türkiye'nin beşinci sıraya çok rahat çıkabileceği belirtiliyor.Gümrük Birliği modernizasyonunun hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için önemli olacağını söyleyen İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, mevcut Gümrük Birliği kısıtlarının ortadan kaldırılmasının önemli olacağını ifade etti. Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında bulunan İtalya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini güçlü ve görünür şekilde destekleyen ülkelerin başında geldiğini belirten İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de İtalyan yatımcıların Türkiye'ye ilgisinin kaybolmadığının altını çizdi.Manzini, "İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ikili ticaretin ve yatırım akışının artması, daha yaygın ve derin olması için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Başarıyı elbette geçen sene rekor kırarak 23 milyar dolar ve bu sene yeni bir rekora imza atıp yaklaşık 25 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşması beklenen dış ticaretle ölçmek mümkündür. Potansiyeli yakından takip ettiğimiz gibi proaktif bir şekilde İtalya'da ve Türkiye'de temasta olduğumuz oda ve sektörel birliklere, İtalya'dan ve Türkiye'den gelen şirket bazındaki istek ve sorulara cevaplar vererek bu seviyeye kayda değer katkılarda bulunduğumuzu düşünmekteyiz" dedi.EKONOMİK ilişkilerin diğer ayağının yatırımlar olduğunu söyleyen Büyükelçi Marrapodi, "İtalyan firmalar, Türkiye'de yatırım yapmaya 1960'lardan beri devam ediyor. İşbirliği ve teknoloji transferine açık şekilde çalışıyorlar. Bizler aynı zamanda, Türk yatırımlarının da İtalya'da devam edip arttığını görüyoruz. Daha da artmasını umut ediyoruz. Bu finansal zorlu döneme rağmen Türkiye çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Hükümetin elinde önemli araçlar olduğunu görüyoruz. Genç nüfus önemli potansiyel arz ediyor. Türkiye'nin, Avrupa yolculuğu gerçekten yeni fırsatlar oluşturacak ve güveni artıracaktır. İtalya güçlü bir şekilde Türkiye'nin AB'de yer alması için gerekli siyasi desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir" dedi.GÜMRÜK Birliği modernizasyonunun hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için önemli olacağını söyleyen Büyükelçi Marrapodi, mevcut Gümrük Birliği kısıtlarının ortadan kaldırılmasının önemli olacağını belirtti. Marrapodi sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle Brüksel nezdinde tüm taraflar için Türkiye'deki İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin Gümrük Birliği modernizasyonunun önemli olduğunu göstermesi başarılı bir girişimdi. Türkiye'nin yapıcı çabaları sürdürmesi halinde üye devletlerin de görüşmeleri tekrar açmaya başlayacağına inancımız sonsuzdur. Biz de bu konuda üzerimize düşen çabayı göstereceğiz."EKONOMİK Forum'da konuşan İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Giorgio Marrapodi ise, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten fırtınalı sularda seyretmemiz gerekiyor. Ticari ilişkiler değil sadece, bölgede istikrar artırılmasının Doğu Akdeniz Bölgesi çalışmaları için önemli olduğunu düşünüyoruz. Akdeniz Bölgesi'nde Türkiye, İtalya için çok önemli bir ortak. Sadece ithalat-ihracat değil. Ekonomi her zaman siyasetle el ele gider. Bunlar güçlü olduğunda iş ortamı da güçlü olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Temmuz'da dile getirdiği gibi İtalya'nın da Türkiye'yi stratejik ortak ve dost ülke olarak gördüklerini söyledi. Ankara ve Roma ilişkileri her zaman güçlü olmuştur ve yine olacaktır" ifadelerini kullandı.