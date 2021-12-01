Renault Group’tan Türkiye’ye yatırım

RENAULT Group
, Türkiye
'de faaliyet gösterecek Renault
Group Otomotiv A.Ş.'nin (RGO) kurulacağını duyurdu. RGO, grubun "Renaulution" planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek "Yeni Atılım" projesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor. "Renaulution" planının ana hedefi, önümüzdeki dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group'u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklandı.
3 MİLYAR EURO KATKI
Renault Group'tan yapılan açıklamada; bu yeni yapılanmayla birlikte Oyak- Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia
markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu
ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altını çizilerek, şöyle denildi: "Oyak- Renault Bursa Fabrikası, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3'üncü sırada yer alırken, Türkiye'nin toplam ihracatına 3 milyar euroluk katkıda bulunuyor. 2000'den bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar euro seviyesinde. Renault Group, orta vadeli 'Renaulution' planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor." Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer alan Hakan Doğu
, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO'luğu görevini de yürütecek.