Resmi tatil yıllık izinden düşmeyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonrasında milyonlarca memuru sevindirecek bir karar çıktı. Buna göre, resmi tatil süresi yıllık izinden düşlemeyecek. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık uzmanı olarak çalışan bir kişi, KDK'ya başvurarak 24 Nisan- 5 Mayıs tarihinde kullanmış olduğu 12 günlük yıllık izin içinde 1 Mayıs resmi tatil gününün idarece görmezden gelinerek yıllık izninden düşüldüğünü bildirdi. Başvuruyu işleme alan KDK Başkanı Şeref Malkoç, uyuşmazlık konusunun çözümü adına Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu durum karşısında Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin görüş istedi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran tarihli yazısında resmi tatillerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Temmuz 2024 tarihinde KDK'ya gönderdiği yazıda, resmi tatillerin izin süresinden düşülemeyeceğine ilişkin bir genelge hazırlandığını bildirdi. Böylece, KDK'nın girişimleri sonucunda çalışan memurun "Resmi tatil süresine denk gelen sürenin yıllık izninden düşülmemesi" talebi yerine getirilerek çözüme kavuşturuldu.