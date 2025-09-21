Risk primi 7.5 yılın dibinde

Ekonomik programının uygulanmasındaki kararlılıkla birlikte başta enflasyon, büyüme ve cari açık olmak üzere, makro dengelerde sergilenen performans Türkiye'nin risk primini 8.5 yılın en düşük seviyesine çekti. Nisan 2025'te 380 baz puana çıkarak 2.5 yılın zirvesini gören Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 19 Eylül 2025'te 235 baz puana inerek Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Risk priminin önümüzdeki dönemde 200 baz puanın altına gerilemesi bekleniyor.

BIST DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 11.294 puandan tamamlarken, haftalık yükseliş yüzde 8.89 oldu. Geçen hafta dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da şirketlerin piyasa değeri 1.2 trilyon lira artarak 14.1 trilyondan 15.3 trilyona çıktı. Merkez Bankası'nın önümüzdeki iki toplantıda da faiz indirimine devam edeceğine dikkat çeken analistler endeksin ilk hedefinin 12.500 puan olduğu görüşünde.



TL VARLIKLAR İLGİ ODAĞI

Ekonomi yönetiminin uyguladığı öngörülebilir politikalar yabancıların Türk lirası varlıklara olan talebini artırırken Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Mayıs 2023'te yüzde 11 olan Türkiye'nin 10 yıllık dolar cinsi tahvilinin faizi, yüzde 6.8'e geriledi.

ENFLASYON 45, DIŞ AÇIK 46 AYIN DİBİNDE

15 aydır kesintisiz düşen enflasyon yıllık ağustosta yüzde 32.95 ile 2021 Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 9 ay sonra temmuzda aylık bazda fazla verildi. 2023'te yüzde 5.2 olan cari açığın milli gelire oranı yüzde 1.4 oldu. Kesintisiz büyüme süreci 20 çeyreğe ulaştı. Ağustos ayında son 46 ayın en düşük dış ticaret açığı gerçekleşti. İşsizlik 27 aydır tek hanede.