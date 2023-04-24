Robotaksi’nin finalinde 460 genç mücadele etti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon Üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmanın final etabında 31 takımdan 460 genç kıyasıya mücadele etti. Otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi amacıyla gençleri teşvik etmeyi hedefleyen yarışma, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen sürücüsüz otomobillerin yarışması Robotaksi'de Togg sürprizi yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışa Bursa'nın Gemlik ilçesinden rengini alan mavi Togg ile katıldı. Bakan Varank, yarışmacı takımların garajlarını tek tek ziyaret etti.