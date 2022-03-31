Rusya AVM’leri sıraya girdi

ABD
ve Avrupa
'nın Rusya
'ya karşı hayata geçirdiği yaptırımlar Türk tekstil sektörüne yeni alan açtı. Avrupalı
markalar Rusya'dan bir bir çıkarken ülkede boşalan mağazalara Türk markalar davet ediliyor. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı
, "Rusya'da girmeye hayal dahi edemediğimiz AVM'lerde bize teklif üstüne teklif yapıyor. Kiralar yarıdan fazla düşmüş vaziyette. Lüks AVM'lerin yatırımcıları şu anda Türk tekstilciler gelip mağaza açsın diye sıraya girdi. Öte yandan dokuma, kumaş ve örme fabrikaları siparişlere yetişmek için 24 saat üretim yapıyor" dedi. Dijital temelli altyapı uygulamaları geliştirdiklerini belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem
de, "Teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapacağız. Metaverse'de de mağaza açma planımız var" diye konuştu.